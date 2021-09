Limitazioni superalcolici in occasione della corsa della “Lizza”

imitazioni nella vendita, somministrazione e consumo di bevande e superalcolici in occasione della corsa della “lizza”

Comune di Bastia Umbra

In occasione della Rievocazione Storica non competitiva della Lizza

Martedì 28 settembre in occasione della Rievocazione Storica non competitiva della Lizza lungo le mura del centro Storico di Bastia Umbra in occasione dell’edizione ridotta del tradizionale Palio de San Michele dalle ore 20.00 del 28.09.2021 alle ore 02.00 del 29.09.2021 in tutte le zone del centro storico del capoluogo comunale è fatto obbligo ai pubblici esercizi, agli esercenti commercio in aree private e agli eventuali esercenti commercio su aree pubbliche di vendere per asporto o servire qualsiasi bevanda in bicchieri a perdere (plastica, carta o similari) e non in bottiglie, lattine o altri contenitori analoghi.

Bottiglie di plastica e bevande

Le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e private del relativo tappo di chiusura; è vietato a chiunque introdurre bevande, se non con le modalità sopra indicate, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle ai presenti, anche se a titolo gratuito.

Esercizi di somministrazione nella ristorazione

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande abilitati anche alla ristorazione, le prescrizioni dette sono limitate alla sola attività di bar, a condizione che le bevande siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli e non al banco, rimanendo comunque tassativamente ricompreso l’asporto nei limiti sopra indicati.

E’ fatto obbligo, agli stessi esercenti, di avvertire i clienti che anche le bevande acquistate in bottiglie di plastica non potranno essere portate fuori dall’esercizio di vendita se non aperte e private del tappo di chiusura.

E’ fatto divieto assoluto di somministrazione, vendita, introduzione e consumo di bevande superalcoliche.