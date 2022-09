Lizza 2022, Rione Moncioveta squalificato, ecco il perché della giuria

Subito dopo l’arrivo della lizza, è iniziata la prassi per la convalida della gara. Dopo l’antidoping agli atleti i giudici del CSI, come da regolamento, hanno visionato le due telecamere gopro istallate in prossimità delle due virate. La decisione non è stata presa a cuor leggero anche perché i giudici di ieri sera sono gli stessi che da 23 anni si occupano di garantire la regolarità della corsa.

L’Ente Palio non ha potuto far altro che sottostare al verdetto dei giudici e dopo vari consulti e infiniti momenti di tensione, gli stessi hanno espresso il loro verdetto squalificando il Rione Moncioveta per un’infrazione durante la prima virata della prima frazione.