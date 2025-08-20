Minore torna a casa dopo la rapina di luglio

Buona la prima per il Cesena in Serie B, Pescara battuto 3-1 Decisive le reti di Blesa, Shpendi e Bisoli. Non basta il gol di Olzer ai neopromossi

Sinner pronto per lo US Open “Sto bene, ripreso quasi del tutto” "Non sono al 100% ancora, ma punto a esserlo tra qualche giorno", ha detto il numero 1 al mondo

Il 46^ Meeting di Rimini si apre nel segno delle “madri per la pace” RIMINI (ITALPRESS) – Chi sono Layla el-Sheik, Elana Kaminka, suor Azezet Habtezghi Kidane? Cosa accomuna le loro vite e quali le affinità con il tema del Meeting? La 46esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli si è aperta con un incontro al femminile di straordinaria intensità: Madri per la pace. Sul palco tre […]

Draghi “Dall’Ucraina a Gaza, Ue marginale e spettatrice” RIMINI (ITALPRESS) – “Per anni l’Ue ha creduto che la dimensione economica con 450 milioni di consumatori portasse con sè potere geopolitico e nelle relazioni commerciali. Quest’anno sarà ricordato come l’anno in cui questa illusione è evaporata. Abbiamo dovuto rassegnarci ai dazi Usa, siamo stati spinti dallo stesso alleato ad aumentare la spesa militare, decisione […]

Trump “Preferirei non essere presente a incontro Putin-Zelensky” WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Preferirei non esserci”.Così il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, ha commentato un possibile incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Vedremo se dovrò esserci o no, ma preferirei di no”, ha precisato aggiungendo che vorrebbe “vedere come se la cavano” da soli al […]

Argento Italia con Di Liberto ai Mondiali di canoa MILANO (ITALPRESS) – Si chiude con due medaglie d’argento e due finali conquistate la terza giornata dei Mondiali di canoa e paracanoa 2025. All’Idroscalo di Milano la prima medaglia azzurra è stata di Andrea Di Liberto: l’azzurro ha conquistato l’argento nel K1 200 uomini chiudendo la gara a +0.25 dall’ungherese Kolos Csizmadia, terzo il georgiano […]

Ucraina, Zelensky incontra Rutte “Garantire sicurezza” KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il segretario generale della NATO Mark Rutte è oggi in Ucraina e durante il nostro incontro abbiamo parlato principalmente di quali saranno i nostri prossimi passi congiunti per garantire all’Ucraina e a tutta l’Europa maggiore sicurezza e avvicinare la vera fine della guerra”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr […]

Buona la 1^ per l’ItalVolley ai Mondiali, 3-0 alla Slovacchia Trentesimo successo di fila per le azzurre di Julio Velasco.

Acosta 1° nelle Practice in Ungheria, Bagnaia in Q1 Lo spagnolo della Ktm precede i fratelli Marquez, in difficolta' il torinese.