Morta la dottoressa Anna Maria Bernacchia, cordoglio di Assisi e Bastia

Le amministrazioni comunali di Assisi e Bastia Umbra esprimono cordoglio per la morte della dottoressa Anna Maria Bernacchia e sono vicine ai familiari in questo momento di profondo dolore.

La scomparsa della dottoressa Bernacchia, membro del collegio dei revisori dei conti delle due municipalità (a Bastia Umbra svolgeva anche il ruolo di presidente), lascia un vuoto in chi l’ha

conosciuta, stimata e apprezzata.