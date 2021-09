Star Shop Distribuzione, a Bastia Umbra apre nuova libreria di fumetti

L’azienda umbra continua a puntare sulla cultura

Nuova apertura per Star Shop Distribuzione Srl. L’azienda umbra, specializzata nella distribuzione di fumetti e gadget, ha deciso di investire sul territorio e sulla cultura con una nuova libreria dedicata che aprirà i battenti a metà settembre in via Veneto 28/E a Bastia Umbra.

Star Shop, con una storia di oltre trent’anni nel settore e con un’avviata catena di franchising, dopo i punti vendita diretti di Perugia, Corciano e quello di Firenze, inaugurato in piena emergenza coronavirus, continua a scommettere su letteratura e arte, potenziando il radicamento in Umbria per rispondere in maniera più completa alle sollecitazioni che arrivano dai lettori.

“La scelta di inaugurare un nuovo punto dedicato ai fumetti in Umbria vuole essere l’opportunità di venire incontro alle richieste di un pubblico che è cresciuto in maniera importante nell’ultimo periodo. E allo stesso tempo, l’occasione per rafforzare, con una maggiore presenza sul territorio e in particolare in questa parte della regione, la diffusione e la promozione del fumetto come forma d’arte” commenta l’amministratore di Star Shop Distribuzione, Sergio Cavallerin.

“Un impegno, quello rivolto al riconoscimento di questa espressione culturale, che Star Shop persegue da decenni – aggiunge ancora Cavallerin – In questo senso, l’apertura della nuova libreria vuole essere non solo un’operazione commerciale, ma anche un’iniziativa di carattere sociale. Ci piace pensare ai nostri punti vendita come dei luoghi intorno ai quali fare e promuovere cultura. Questo è il nostro obiettivo”.