Muore Marco Lanzetta de La Gargotta, molto conosciuto a Bastia Umbra

Si è sentito male durante la notte scorsa e i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Marco Lanzetta, molto conosciuto a Bastia Umbra, è morto questa notte per un malore, un arresto cardiocircolatorio. Marco Lanzetta, 43 anni, originario di Caivano, era arrivato a Bastia con la sua famiglia 10 anni fa. Era un dipendente delle Ferrovie. Marco lascia la moglie e tre figli. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bastia Umbra. La moglie di Marco è proprietaria della pizzeria La Gargotta di via Roma a Bastia.

Su Facebook non mancano i messaggi di cordoglio: “Nella notte appena trascorsa è venuto improvvisamente a mancare il Compagno Marco Lanzetta. Un uomo straordinario, un ottimo sindacalista. La FILT-CGIL perde un grande riferimento. Esprimiamo le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia. RIPOSA IN PACE COMPAGNO”. Lo ha scritto FILT CGIL Umbria.

Ma ci sono anche i messaggi degli amici e soprattutto quello del figlio Antonio: “Buona strada pa’. Che la fortuna possa sempre essere dalla tua parte. Ci manchi di già”.

“Tutta l’Agesci Umbria è sconvolta nell’apprendere la notizia della prematura morte di Marco Lanzetta. Il Consiglio regionale, i capi e tutta l’associazione si stringono in preghiera intorno alla famiglia e a tutto il gruppo del Bastia 1, nel ricordare i tanti bei segni lasciati da Marco durante il suo passaggio”.

La nostra redazione si unisce al dolore della famiglia.