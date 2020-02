Dietro front, Ortolani resta al suo posto con il Bastia

Costretti a riscrivere sulla nuova panchina del Bastia dopo l’annuncio delle dimissiono di Ortolani, che sembravano accettate poi l’ultimo colpo di coda riportava mister Ortolani a sedersi sulla panchina biancorossa andando avanti. Location il campo sportivo dove ieri è stato sancito il dietro front in forza della volontà dei giocatori che hanno richiesto a viva voce il proseguimento del coach ortolani alla guida del Bastia. Mammoli prendendo atto di tutto ciò camminerà di pari passo con il vecchio-nuovo corso di direzione tecnica con l’allenatore Ortolani che ha così ripreso in mano il comando delle operazione tecniche in vista dei prossimi impegni di campionato.