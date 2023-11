Rabbia e impegno, Fratellini è furioso 📸 [Gallery] contro rifiuto selvaggio

L’abbandono di rifiuti in aree non autorizzate è un reato ambientale che comporta sia sanzioni amministrative che penali. La legge vieta esplicitamente di abbandonare rifiuti di ogni genere, sia sul suolo che nel sottosuolo, e nelle acque superficiali e sotterranee. Le sanzioni amministrative per l’abbandono di rifiuti vanno da un minimo di 300,00 euro ad un massimo di 3000,00 euro. In caso di rifiuti pericolosi, la sanzione può essere raddoppiata. Inoltre, chi abbandona i rifiuti è tenuto a rimuoverli e avviarli al recupero o allo smaltimento. In caso di mancato rispetto di queste disposizioni, possono essere applicate ulteriori sanzioni. Per i rifiuti “pericolosi”, inoltre, è prevista la detenzione da 6 mesi a 2 anni e una sanzione amministrativa da 2.600 euro a 26.000 euro. Per i rifiuti “non pericolosi” è prevista la detenzione da 3 mesi a 1 anno e una sanzione amministrativa da 2.600 euro a 26.000 euro.

La minaccia di una denuncia penale per danno ambientale è stata sottolineata come possibile conseguenza per coloro che non rispettano le leggi e i principi di tutela ambientale. La posta in gioco è stata enfatizzata, richiamando l’attenzione sull’importanza di preservare e proteggere l’ambiente per le generazioni future.

Il messaggio del vicesindaco trasmette un forte senso di responsabilità e impegno verso la salvaguardia dell’ambiente locale, invitando ciascuno a riflettere sul proprio ruolo nella promozione di una gestione sostenibile e consapevole dei rifiuti.