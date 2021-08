Risse a Bastia, il Questore Sbordone chiude il Country

Chiuso il Country di Bastia Umbra dopo i fatti che si sono verificati nelle settimane scorse di cui avevamo ampiamente parlato. Il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e in collaborazione con il commissariato di Assisi, ne ha disposto la chiusura, per un periodo di 15 giorni a partire da oggi.

Una decisione importante che nasce – come già detto – dalle indagini condotte e relative agli episodi di rissa, occorsi fa gruppi all’interno e all’esterno del locale. Tra l’altro, sono state elevate anche delle sanzioni amministrative per non aver rispettato i protocolli di sicurezza relativi al covid. All’interno del posto sarebbero avvenute delle serate danzanti tipici da discoteca, cosa attualmente vietata per via della pandemia da covid-19.

Gli episodi di rissa segnalati sarebbero cominciati all’interno del locale e sulla base di questi elementi è stato emesso un rigoroso provvedimento. Il Questore ritiene sia pericoloso per la sicurezza pubblica. Il provvedimento del Questore è stato notificato al responsabile dell’esercizio. Il locale è già noto alle cronache cittadine per gli episodi accaduti la scorsa estate quando un ragazzo morì nel parcheggio vicino al locale, in seguito a una rissa.