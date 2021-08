Bastia Umbra, 8 agosto giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo

L’Amministrazione Comunale di Bastia Umbra vuole ricordare la “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” istituita dal Presidente della Repubblica nel 2001, per ricordare e onorare i tanti lavoratori italiani e il contributo economico, sociale e culturale delle loro opere, una commemorazione che quest’anno cadrà di Domenica, 8 Agosto.

Non a caso la scelta del giorno, l’8 di agosto, anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta nel 1956, quando nella miniera del “Bois du Cazier”, in Belgio un incendio causò la morte di 262 minatori, di cui 136 italiani. Da allora, la miniera di Marcinelle è diventata un tragico simbolo di tutti gli emigranti italiani che hanno perso la vita sul lavoro, spesso faticoso ed espletato non sempre in sicurezza.