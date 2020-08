Chiama o scrivi in redazione

Rubano Bmw a Ponte San Giovani e poi furto in supermercato a Bastia

Furto notturno alla Conad Superstore di Bastia Umbra, quella in via delle Querce. Un gruppo di malviventi (forse 3) è entrato dentro l’esercizio commerciale dal retro, aprendo una porta. Hanno spaccato la cassaforte e rubando quanto era dentro. E’ scattato l’allarme.

Sul posto i carabinieri di Assisi, al seguito del Tenente Colonnello, Marco Vetrulli, e la vigilanza umbra. La cifra rubata è in fase di quantificazione. I militari stanno analizzando ogni particolare, compresi eventuali immagini della videosorveglianza.

I malviventi, dalle prime indagini, sarebbero scappati a bordo di una BMW 320 D rubata poco prima da una concessionaria di via della Valtiera a Ponte San Giovanni, la Car One, ma tutto è ancora da verificare, pertanto il condizionale è d’obbligo. Pare che con la stessa auto abbiamo fatto altri colpi, sarebbero arrivati anche fuori regione, a Tolentino, nelle Marche. Indagini in corso.