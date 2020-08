Referendum popolare, nomina scrutatore di seggio elettorale

In vista del Referendum Costituzionale convocato per i giorni 20 e 21 settembre 2020 la Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale, tra il 25esimo e il 20esimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, dovrà procedere agli adempimenti relativi alla nomina degli scrutatori da destinare ad ogni seggio elettorale.

La Commissione Elettorale Comunale, per la nomina degli Scrutatori, dispone di dare la priorità a coloro che, essendo già iscritti nell’Albo degli Scrutatori del Comune di Bastia Umbra, risultino disoccupati/inoccupati , secondo la Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 09/02/2019.

Coloro che volessero manifestare la propria disponibilità e sono già iscritti nell’albo degli scrutatori di seggio elettorale del Comune di Bastia Umbra sono invitati a manifestare il proprio interesse alla nomina. Il modulo per effettuare la richiesta è disponibile sul sito internet del Comune di Bastia Umbra, alla sezione elezioni trasparenti o presso l’Ufficio elettorale sito in Via C. Battisti n. 11 (Uffici demografici)

L’istanza dovrà essere presentata entro le ore 12:00 di lunedì 17 Agosto 2020, pena l’esclusione, corredata di copia di documento di identità in corso di validità, con le modalità sotto indicate:

– direttamente all’ufficio Elettorale – sito in via Cesare Battisti n.115 – negli orari di apertura al pubblico dalle 9,30 alle 12,30 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì – dalle 15,30 alle 17,30 martedì

– attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it

– con una mail semplice al seguente indirizzo: servizidemografici@comune.bastia.pg.it

Visto che lo scorso mese di Febbraio è stato emanato apposito avviso agli iscritti all’albo comunale degli scrutatori per lo stesso Referendum che si sarebbe dovuto svolgere il 29 Marzo 2020, si ritengono valide le manifestazioni di volontà già pervenute , salvo disdetta che potrà essere comunicata all’ufficio elettorale comunale entro il 17 Agosto 2020.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio elettorale – Dott.ssa Lorella Capezzali Tel. 0758018243 – 310 – 319

Mail: lorella.capezzali@comune.bastia.pg.it