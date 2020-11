Sauro Lupatelli ha sconfitto il coronavirus, è tornato a casa dopo ricovero

“Il peggio è passato e adesso sarà tutto in discesa”. Sauro Lupattelli, presidente della Confcommercio di Bastia Umbra, è guarito dal Coronavirus. Non è ancora negativizzato, ma non ha più sintomi, ha una carica batterica bassissima. E’ stato rimandato a casa e dovrà fare isolamento, fino al tampone negativo. Contattato da Bastia Oggi ha detto: “Va meglio, mi hanno dimesso dall’ospedale, dovrò finire la convalescenza per un po’ ma va bene così. E’ stata dura ma il peggio è ormai alle spalle”.

Sauro Lupattelli aveva fatto il tampone dopo aver avuto la febbre: test positivo anche per la moglie e una sua dipendente. A lui le cose però sono andate diversamente: la febbre è salita ed è stato costretto ad andare in ospedale, lì è rimasto ricoverato per 18 giorni.

Ha avuto tutti i sintomi tipici del Sars-Cov2, compresa la polmonite bilaterale, ed è stato curato con tanto amore dai sanitari. Ed è stato lui stesso a pubblicare una foto sul suo profilo Facebook scrivendo: “Questi sono solo alcuni degli angeli che operano nel reparto Covid dell’ospedale di Città di Castello. Medici, infermieri, operatori che curano amici, non pazienti, con una passione infinita e una dedizione unica. A tutti loro va il mio immenso grazie. Non vi dimenticherò mai”.

“Tutto quello che dicono sul Covid è vero, ed è anche peggio. E’ stato un soffio” – ha concluso.