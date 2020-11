Bastia Popolare: ok approvazione documento unico programmazione

Il Consiglio Comunale ha approvato nell’ultima seduta del 29 Ottobre 2020, il DUP (Documento unico di programmazione) per il triennio prossimo, dal cui esame emerge con chiarezza che molte delle azioni previste dal programma di mandato del Sindaco Lungarotti sono state avviate e sono in corso.

Il documento approvato indica con chiarezza il percorso che l’Amministrazione intende seguire, non soloper portare a termine gli interventi programmati durante la scorsa legislatura, ma soprattutto per tenere fede alle promesse fatte in campagna elettorale dall’attuale maggioranza. E’cosa scontata che un anno di amministrazione non sia sufficiente per attuare tutte le azioni di mandato previste dal programma: sono quindi risibili le critiche di chi sottolinea questo aspetto, tacendo anche sulle difficoltà inaspettate a cui ha dovuto far fronte il Sindaco e la Giunta a causa della pandemia in corso.

Quel che però ci interessa sottolineare è che in politica le critiche son sempre ben accette se sono però costruttive e fondate su dati di fatto: ci piace ricordare infatti che gli interventi a favore delle attività produttive penalizzate dal Covid -19, (circa 300mila euro) sono state finanziate con risorse emerse dalla scelta di revisione dei mutui in capo al Comune ed è sempre dal bilancio comunale che sono stati stanziati fondi per rispondere a tutti coloro che avevano fatto richiesta di usufruire dei buoni spesa, aumentando di circa 100 mila euro le somme messe a disposizione dal Governo.

Nessuno può negare che l’Attività amministrativa, così come i lavori nei cantieri privati, abbiano subito forti rallentamenti a causa della pandemia in corso, nonostante questo tutte le questioni, anche quelle urbanistiche, seppur a rilentostanno procedendo, compreso il PRG su cui l’Assessore Fratellini e gli uffici stanno lavorando per predisporre l’approdo in Consiglio Comunale nel migliore dei modi e la cui adozione dovrà necessariamente avvenire in presenza, seppur nel rispetto di tutte le cautele necessarie. Certo per l’opposizione fa gioco parlare del nulla, mentre il PRG è cosa molto seria e va adottato nel massimo rispetto dell’interesse pubblico anche se questo richiede qualche giorno in più.

Bastia Popolare ritiene che, considerato il periodo che stiamo vivendo, il Sindaco e La Giunta supportati dalla maggioranza abbiano operato in maniera efficiente ed efficace, cercando di dare risposta alle emergenze sopraggiunte, con il massimo impegno e di i cittadini sono consapevoli.

Il gruppo consiliare

Bastia Popolare