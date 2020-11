Covid Bastia Umbra, muore una donna di 72 anni, le condoglianze dell’amministrazione

In data odierna la nostra città ha registrato un nuovo decesso per covid-19, una notizia che non avremmo voluto dare e che si aggiunge ai precedenti due di cui si è data notizia in tempo reale, nei mesi e .

Questa volta è una donna di 72 anni ad aver ceduto sotto l’aggressione del virus, il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono con profondo dolore le più sentite condoglianze alla famiglia. Per i dovuti e comprensibili motivi di rispetto verso la famiglia si omettono i dati anagrafici, ricordando che in ambito sanitario la riservatezza è un obbligo.

Ci sentiamo comunque in dovere di aggiornare sulla situazione generale nel nostro Comune: per la prima volta, dopo aver visto salire per giorni e giorni la curva delle persone positive al Covid-19, oggi riscontriamo dal sito della Protezione Civile- Regione Umbria che i casi scendono leggermente, ieri 349, oggi 344.

Registriamo un aumento sempre costante delle guarigioni, nella seconda fase della pandemia i casi guariti sono 164 nel nostro Comune. Come Amministrazione monitoriamo costantemente la situazione epidemiologica ma non possiamo essere contenti di questo lieve risultato raggiunto per la scomparsa della nostra concittadina.