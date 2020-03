La parrocchia di San Michele schiera le sue campane contro coronavirus

Come sta accadendo in diverse città d’Italia, anche Bastia vuole far presente la sua vicinanza agli ammalati, ai loro familiari e agli operatori sanitari, ma anche ai nostri parrocchiani che non possono più venire alla Messa, attraverso il suono delle campane a festa alle ore 12:00 a cui seguirà, ogni giorno, la benedizione, dalla terrazza della chiesa, della città con la reliquia di San Rocco affinché come nel XVII secolo ci ha salvato dalla peste continui la sua protezione sulla nostra comunità.