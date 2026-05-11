Truffa ai danni di anziana sventata dai Carabinieri a Bastia Umbra

Bastia Umbra teatro di intervento rapido contro raggiro

Truffa – I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hanno bloccato sul nascere un raggiro subdolo. Due malviventi, un giovane di 21 anni e un uomo di 43, con precedenti penali alle spalle, sono finiti in manette. Colpiscono una pensionata del posto, una donna di 72 anni. L’accusa è di truffa aggravata in concorso.

L’operazione scatta grazie a una chiamata tempestiva. Il marito della vittima compone il Numero Unico di Emergenza 112. Racconta l’accaduto ai militari. La moglie ha ricevuto una telefonata insidiosa. Un finto carabiniere la contatta. Si finge appartenente all’Arma. Inventa una storia allarmante.

Falso militare inventa storia di rapina

L’impostore parla di una rapina alla vettura del marito. Dettaglia un episodio inesistente. Dice che servono verifiche urgenti. Propone il controllo dei gioielli in oro custoditi in casa. Annuncia l’arrivo di un incaricato. Deve ritirare i preziosi per accertamenti. La donna, spaventata, abbocca all’aggancio.

I Carabinieri non perdono tempo. Corrono sul luogo. Giungono proprio al momento clou. Il corriere del raggiro sta prelevando i monili. I militari piombano in azione. Lo bloccano in flagranza di reato. Non gli lasciano scampo.

Nel frattempo, intercettano il secondo complice. Lo trovano poco distante. Aspetta a bordo di un’auto. I due usano il veicolo per la fuga. I Carabinieri lo fermano senza esitazioni.

Ricostruzione minuziosa porta all’arresto

Gli investigatori non si fermano alla cattura. Avviano accertamenti immediati. Raccolgono elementi indiziari schiaccianti. Ricostruiscono la sequenza dei fatti passo per passo. Confermano il ruolo di entrambi nella truffa. Il 21enne funge da corriere. Il 43enne coordina da fuori, restando in auto.

I due finiscono trattenuti. Vengono rinchiusi nelle camere di sicurezza della Compagnia di Assisi. Attendono il rito per direttissima. Il giudice del Tribunale di Perugia convalida gli arresti. Non emergono dubbi sulla responsabilità.

Episodi come questo colpiscono le fasce più vulnerabili. Gli anziani rappresentano un bersaglio facile. I truffatori sfruttano la paura. Usano pretesti credibili. Qui, il riferimento all’Arma dei Carabinieri inganna. Ma la segnalazione al 112 inverte la dinamica.

Prevenzione e ruolo del 112 decisivo

Il Numero Unico di Emergenza si rivela cruciale. La pronta reazione del marito evita il danno. I militari arrivano in pochi minuti. Intervengono sul fatto. Evitano la perdita dei gioielli. Salvano la vittima da un’ingente beffa patrimoniale.

I Carabinieri di Bastia Umbra mostrano prontezza. Monitorano il territorio con attenzione. I precedenti dei due arrestati confermano il pericolo. Il 21enne e il 43enne vantano storie di polizia. Specializzati in raggiri simili.

L’episodio sottolinea l’importanza della vigilanza. Le Forze dell’Ordine lanciano appelli ricorrenti. Invitano a non cedere a chiamate sospette. Verificare sempre con le autorità vere. Non consegnare mai beni preziosi a sconosciuti.

Convalida e conseguenze per i truffatori

Al termine dell’udienza, il magistrato non ha tentennamenti. Convalida degli arresti. I due restano a disposizione della giustizia. Il procedimento prosegue. La Procura indaga su eventuali complici. Potrebbero emergere altre vittime.

Bastia Umbra respira sollievo. La comunità apprezza l’intervento. Rafforza la fiducia nelle istituzioni. I Carabinieri continuano il pattugliamento. Contrastano ogni forma di microcriminalità. La sicurezza resta priorità assoluta.

Casi analoghi si susseguono nel Paese. Truffe telefoniche colpiscono ovunque. Ma la rete di segnalazioni funziona. Il 112 si conferma alleato fidato. Ogni cittadino può contribuire. Una telefonata salva patrimoni e tranquillità.

L’operazione di Bastia Umbra entra negli annali locali. Dimostra efficacia e coordinazione. Due malviventi neutralizzati. Una 72enne protetta. Il territorio più sicuro. Le indagini proseguono senza sosta.