Bastia Umbra, il centrodestra chiede chiarezza su pini e palestra

Centinaia di cittadini all’assemblea pubblica per affrontare le criticità

L’auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra ha accolto ieri sera – 8 maggio 2026 – una partecipazione significativa di cittadini attorno al tavolo del centrodestra e delle liste civiche locali. L’evento, incentrato sulla situazione amministrativa della comunità, ha messo in luce le principali preoccupazioni che attraversano il tessuto sociale del territorio, con particolare attenzione alle infrastrutture pubbliche e alla gestione delle risorse comunali.

Sicurezza e tutela del verde pubblico

La questione del patrimonio arboreo rimane centrale nel dibattito cittadino. Dei trenta pini che caratterizzavano il volto della città, oggi ne restano in piedi appena tre, un dato che alimenta crescente inquietudine tra residenti e commercianti. Gli interventi effettuati nelle scorse settimane hanno sollevato interrogativi significativi, specialmente dopo il rinvenimento di radici recise presso l’area della scuola Don Bosco. I rappresentanti del centrodestra hanno sottolineato come la priorità della sicurezza non possa essere negoziata, ribadendo al contempo la necessità di processi decisionali più trasparenti e tempestivi da parte dell’amministrazione, affinché la comunità comprenda pienamente le motivazioni tecniche e sanitarie che guidano tali operazioni.

L’opera incompiuta della palestra scolastica

Un tema di rilievo riguarda la struttura sportiva destinata alle scuole medie, rimasta ferma nonostante lo stanziamento di oltre 1,3 milioni di euro già disponibile nei bilanci pubblici. L’immobilismo progettuale, scrive Catia degli Esposti del Centrodestra, ha generato frustrazione tra le famiglie, gli insegnanti e gli studenti che attendono il completamento dell’infrastruttura da anni. Durante l’assemblea, è emerso il dibattito relativo alle modifiche altimetriche necessarie per consentire l’utilizzo agonistico della struttura, questione che avrebbe inceppato l’avanzamento lavori. La domanda centrale posta dai cittadini riguarda le scelte strategiche adottate: perché non procedere con il progetto affidato all’impresa, quando la letteratura amministrativa e contrattuale avrebbe previsto un vincolo di continuità dell’esecuzione?

Il confronto tra promesse e realtà amministrativa

L’evento ha rappresentato un momento di verifica concreta tra gli impegni assunti in campagna elettorale e i risultati tangibili registrati nei primi mesi di amministrazione. Secondo le valutazioni espresse durante l’incontro, il panorama complessivo non registra miglioramenti sostanziali, bensì un peggioramento delle condizioni complessive di efficienza gestionale. Questa percezione contrasta con le dichiarazioni di competenza e risolutività proposte dalla sinistra prima delle elezioni del 2024, quando ogni criticità veniva sistematicamente attribuita all’operato del precedente governo cittadino.

La complessità dell’azione amministrativa

Tuttavia, è importante considerare che la gestione di un ente locale comporta sfide strutturali spesso sottovalutate dal dibattito pubblico. Procedure normativamente vincolanti, iter burocratici articolati, pareri specialistici e tempi tecnici necessari costituiscono ostacoli reali all’azione amministrativa, indipendentemente dalle competenze di chi ricopre ruoli decisionali. Le promesse di semplicità risolutiva, frequenti nella retorica elettorale, scontrano inevitabilmente con questa complessità operativa.

Richiesta di ascolto e trasparenza

Gli organizzatori dell’assemblea hanno dichiarato l’intenzione di proseguire in una stagione di confronto pubblico costante e azioni informative sui temi che modellano il futuro della comunità. La partecipazione significativa testimonia, secondo questa lettura, una cittadinanza attiva e consapevole, che reclama risposte concrete piuttosto che rassicurazioni verbali. L’incontro si è concluso con momenti di dialogo diretto tra rappresentanti politici e residenti, durante i quali sono stati posti quesiti specifici e raccolte considerazioni articolate sulle principali disfunzioni cittadine.

La serata a Bastia Umbra ha confermato come il dialogo tra istituzioni e comunità rimanga uno strumento essenziale per affrontare le sfide amministrative contemporanee, richiedendo trasparenza, tempestività decisionale e capacità di comunicare efficacemente i vincoli e le opportunità reali che caratterizzano la gestione della cosa pubblica.