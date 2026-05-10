Shakespeare sotto indagine in un processo a Bastia Umbra

Il Rotary Club Assisi sfida il mito del Bardo

Bastia Umbra, 10 maggio 2026 – L’Auditorium Sant’Angelo di Bastia Umbra si prepara a trasformarsi in un’aula giudiziaria d’eccezione per affrontare uno dei più grandi enigmi della storia della letteratura. Il Rotary Club Assisi ha organizzato per giovedì 14 maggio 2026, alle ore 18:30, un incontro che supera i confini della classica conferenza per addentrarsi nei territori dell’indagine investigativa. Al centro del dibattito ci sarà la figura di William Shakespeare, il drammaturgo che da secoli divide esperti e appassionati tra l’ammirazione per il suo genio e i dubbi sulla reale paternità delle sue opere. L’iniziativa punta a scardinare le certezze consolidate, analizzando documenti e indizi storici che suggeriscono una verità diversa da quella tramandata ufficialmente.

Il cuore dell’evento sarà un confronto serrato basato su fatti, silenzi strategici della storia e incongruenze biografiche. Gli organizzatori intendono ripercorrere le tappe della vita del drammaturgo, cercando di capire se dietro quel nome celebre si nasconda in realtà una maschera utilizzata da altri autori del tempo. La struttura dell’appuntamento prevede l’esposizione di frammenti storici e analisi filologiche trattati come se fossero vere e proprie prove processuali. In questo modo, il pubblico non sarà un semplice spettatore, ma verrà attivamente coinvolto in una ricostruzione dinamica che mescola la suggestione teatrale alla precisione scientifica del dato storico, rendendo l’atmosfera carica di tensione intellettuale.

Attraverso questa originale messa in scena, il Rotary Club Assisi solleva interrogativi profondi sul valore della narrazione storica e sulla nostra propensione ad accettare miti preconfezionati. Il caso Shakespeare diventa così un pretesto per riflettere sulla complessità dell’ingegno umano e sulla conservazione della memoria collettiva. Il culmine della serata promette di essere un colpo di scena finale, capace di ribaltare le prospettive emerse durante l’indagine. L’appuntamento culturale rappresenta dunque un’occasione imperdibile per la comunità di Bastia Umbra e per gli amanti della grande letteratura, invitati a esplorare il confine sottile che separa la realtà documentata dalla leggenda universale del teatro elisabettiano, come riferisce il comunicato di Bianca Bracardi, Presidente Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica del Rotary Club Assisi.

L’ingresso è libero.