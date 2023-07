Vigili fuoco ripuliscono confluenza Tescio Chiascio dopo l’esondazione 📸[Foto]

Vigili fuoco ripuliscono – Dopo le drammatiche conseguenze dell’alluvione e dell’esondazione del fiume Tescio, che hanno colpito la zona di Bastia Umbra, i Vigili del Fuoco sono entrati in azione per effettuare l’importante operazione di pulizia dei letti dei fiumi Chiascio e Tescio, situati nella confluenza tra i due corsi d’acqua, sotto il ponte di Bastiola.

Durante la notte, una violenta tempesta ha colpito la regione, causando danni significativi e richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco. Le squadre dei cosiddetti “baschi rossi” si sono impegnate in 110 interventi per affrontare gli effetti del maltempo.

Le principali conseguenze delle forti precipitazioni e dei rami caduti sono state gli allagamenti che hanno interessato diverse zone. Sette squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Perugia, dal distaccamento di Assisi, e funzionario di guardia Foligno, Gaifana e Città della Pieve sono state mobilitate per far fronte all’emergenza. Inoltre, sono state richiamate ulteriori unità per far fronte al numero considerevole di interventi accumulati.

Le immagini pervenute dal comando mostrano i Vigili del Fuoco al lavoro per sollevare enormi tronchi d’albero e rimuovere i detriti accumulati nel letto dei fiumi. Oltre all’autogrù è stato utilizzato personale SAF del distaccamento di Assisi che è riuscito ad ancorare i tronchi e gli arbusti e a ripulire la zona. La confluenza tra il torrente Tescio e il fiume Chiascio era particolarmente critica, con alberi schiantati, rami e materiali di vario genere trasportati dalle recenti inondazioni.

Questa situazione, combinata con l’instabilità meteorologica, avrebbe potuto causare ulteriori problemi se non fosse intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco. Il livello del fiume Tescio è stato attentamente monitorato ed è aumentato durante la notte, ma fortunatamente è rapidamente rientrato nei parametri di sicurezza.

Anche il torrente Fosso delle Piazze, situato nella località Ponticelli a Città della Pieve, è stato sottoposto a un attento monitoraggio e non ha mostrato particolari criticità nonostante le intense precipitazioni che hanno colpito la zona la settimana scorsa.

I Vigili del Fuoco di Perugia, supportati anche dalla loro autogru, svolgono un ruolo essenziale nella tutela dell’ambiente e nella prevenzione dei potenziali rischi legati all’inquinamento e all’ostruzione dei corsi d’acqua. Tra le varie attività che svolgono, la pulizia e la bonifica dei letti dei fiumi rappresentano una delle azioni più importanti.

Per ripulire efficacemente un letto di fiume, i Vigili del Fuoco di Perugia adottano una serie di azioni mirate. Innanzitutto, viene effettuata una valutazione preliminare per identificare situazioni di pericolo, come detriti ingombranti o accumuli di rifiuti che potrebbero ostacolare il deflusso dell’acqua. Questa fase di analisi consente di pianificare con precisione l’intervento.

Successivamente, le squadre dei Vigili del Fuoco procedono alla rimozione dei rifiuti e dei detriti dal letto del fiume. Utilizzano attrezzature specializzate, tra cui gru, verricelli e mezzi pesanti, in grado di sollevare anche i materiali più ingombranti. L’obiettivo principale è ripristinare la corretta circolazione dell’acqua, riducendo così il rischio di inondazioni e preservando l’equilibrio ecologico del fiume.

I Vigili del Fuoco di Perugia rappresentano un pilastro fondamentale nella salvaguardia dell’ambiente e nella prevenzione dei potenziali pericoli derivanti dall’inquinamento dei fiumi. La loro competenza e dedizione nella pulizia e bonifica dei letti dei fiumi contribuiscono a preservare le bellezze naturali e a garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. Resta ancora del lavoro da fare, la cui entità sarà valutata nei prossimi giorni.