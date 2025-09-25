Bartoccini MC Restauri, Bartolini: ‘Gruppo fantastico, siamo pronte!’

Centrale fiduciosa prima del Memorial Avalle e della Serie A1!
La Bartoccini MC Restauri Perugia affronta la fase conclusiva della preparazione atletica con crescente determinazione. A pochi giorni dall’esordio nella Serie A1 femminile, la formazione umbra mostra segnali incoraggianti dopo le recenti sfide di preparazione contro formazioni di alto profilo.
Benedetta Bartolini, pilastro della squadra perugina ormai da quattro stagioni, offre una valutazione ottimistica dello stato di forma del gruppo. La giocatrice, elemento cardine del reparto difensivo, evidenzia come il team abbia raggiunto standard qualitativi soddisfacenti nonostante il percorso di crescita ancora in corso.
“La nostra condizione attuale è decisamente positiva“, sottolinea la pallavolista secondo quanto riportato dalla direzione del club. “Il confronto con Scandicci ha mostrato maggiore fluidità rispetto all’incontro successivo, pur mantenendo parità nei risultati finali con entrambe le avversarie”.
L’atleta umbra analizza con lucidità le prestazioni recenti, riconoscendo margini di miglioramento nella determinazione mostrata in campo. Tuttavia, la Bartolini esprime fiducia nel lavoro tecnico quotidiano che caratterizza l’attività del gruppo guidato dallo staff tecnico.
“La componente mentale richiede ulteriori sviluppi, mentre dal punto di vista delle competenze tecniche il lavoro procede costantemente”, prosegue l’analisi della centrale. “L’esperienza sul campo rappresenta il fattore decisivo per sbloccare il potenziale della squadra”.
Il roster presenta numerosi volti nuovi rispetto alla stagione precedente, ma l’integrazione procede secondo le aspettative. La Bartolini evidenzia come molte atlete si conoscessero già prima di unirsi al progetto perugino, facilitando la costruzione dell’identità collettiva.
“Nonostante i cambiamenti nella composizione, esistevano legami preesistenti tra diverse componenti del gruppo”, chiarisce la giocatrice. “L’ambiente che si è creato risulta estremamente positivo e questa energia si trasferirà inevitabilmente nelle prestazioni agonistiche”.
Il sostegno del pubblico rappresenta un elemento centrale nella strategia emotiva della squadra. Durante le amichevoli disputate, la presenza dei tifosi ha fornito energia aggiuntiva alle Black Angels, consolidando il rapporto tra società e territorio.
“La partecipazione degli spettatori durante le preparazioni dimostra l’affetto della città”, conclude Bartolini secondo quanto comunicato dal club. “Auspichiamo continuità in questo supporto per l’intera durata della stagione”.
Il calendario imminente prevede importanti appuntamenti istituzionali e agonistici. Venerdì 26 settembre, la rappresentanza perugina parteciperà alla cerimonia ufficiale di presentazione dei campionati nazionali, evento trasmesso in diretta su Rai Sport dalla suggestiva cornice di Courmayeur.
Parallelamente, il gruppo squadra si trasferirà nella capitale per disputare il primo Memorial Simonetta Avalle. La manifestazione vedrà le Black Angels confrontarsi sabato pomeriggio con la formazione romana nella semifinale programmata per le ore 16:00.
Il torneo quadrangolare comprende anche Akademia Sant’Anna Messina e Il Bisonte Firenze, formazioni che daranno vita all’altra semifinale del programma. La giornata conclusiva di domenica determinerà l’assegnazione del trofeo commemorativo attraverso le finali per il terzo posto e per la vittoria.
Questi impegni rappresentano tappe fondamentali nel percorso di avvicinamento al campionato ufficiale. La Bartoccini MC Restauri Perugia utilizzerà queste opportunità per perfezionare meccanismi tattici e consolidare l’intesa tra le giocatrici, obiettivi prioritari in vista dell’imminente debutto stagionale nella massima serie nazionale.
