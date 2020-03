Coronavirus, sanificazione e lavaggio strade nel comune di Bastia Umbra

Il calendario è indicativo e può subire variazioni; eventuali vie non nominate saranno comunque inserite nella programmazione dei giorni successivi. Il servizio viene prestato in sostituzione parziale dello spazzamento che è stato parzialmente ridotto e sarà effettuato su tutto il territorio comunale. Se si riscontrasse che il lavaggio non fosse stato eseguito in una via, è possibile segnalarlo anche sul sito del comune www.comune.bastia.pg.it nella sezione segnalazioni e il gestore provvederà a dare seguito.

E’ iniziata da sabato 14 marzo la sanificazione delle strade, effettuata con ipoclorito di sodio a bassa concentrazione, una soluzione che uccide virus, funghi e spore; un trattamento a bassa concentrazione in modo da non risultare pericoloso per l’ambiente. Il lavaggio delle strade, a cura di Gesenu, è gia stato effettuato nelle seguenti vie:

CENTRO STORICO

– Piazza Mazzini, Piazza Umberto I°, Via del Teatro, Via Colomba Antonietti, Via Piave, Via dell’Isola, Via S.Vitale, Via Subasio, Via Clitunno, Piazza Cavour, Via Lago Persio, Via Gambara, Via Garibaldi, Piazza Franchi – Via dell’Arco, Via Vecchia, Via S.Angelo, Piazza Masi, Via Stretta, Via Andrea dell’Isola, Via dell’Isola Romana, Via della Pace, Via della Torre

CAPOLUOGO- Via Veneto, Via Roma, Via D’Annunzio

COSTANO – Via Trovatelli, Via Cecchini, Via della Vittoria, Via Olimpio, Via Falaschi, Via Bettona, Piazza Fifi, Via Tre Case, Via Fiume

CIPRESSO – Via Madrid, Via Sofia, Via Lisbona, Via Mosca, Via Dublino, Via Belgrado, Via Parigi, Via Londra, Via Oslo, Via Budapest, Via Berlino

S.LUCIA – Via Grimau, Via Salvemini, Via Treves, Via del Mec, Via Toniolo, Via Lenin, Via Scuola di Barbiana, Via XXII Ottobre, Via Brozzetti, Via Pistelli, Via Rosmini, Via Blum, Traversa di Via Atene, Via Don Primo Mazzolari

OSPEDALICCHIO- Via Morandi, Via Rossi, Via di Vittorio, Via Scialba, Via Meliochi

BASTIOLA – Via dell’Acquedotto, Via Mattei, Via Morosini, Via Fosse Ardeatine, Via Costa, Via dell’Aeroporto, Via Russell, Via Migno, Piazza Buozzi

BORGO I° MAGGIO- Via Emilia Romagna, Via Toscana, Via Piemonte, Via Lombardia, Via Lazio, Via Assisi, Via del Pino, Via Deledda, Via Orvieto,Via Impastato, Via Battaglia, Via Carnevale

BASTIOLA – Borgo Garibaldi, Via F.lli Ceci, Via F.lli Cervi, Via Grecchi, Via Gobetti, Via Gabriotti

Prossimi interventi:

20/03/2020 venerdì CAPOLUOGO – Piazza del Mercato;

XXV APRILE – Piazza XXV Aprile, Via Gran Sasso, Via Po, Via Lago di Garda, Via Adige, Via Arno, Via Tagliamento, Via Tevere, Via Terminillo, Via Monte Amiata, Via Monte Catria, Via Lago d’Iseo, Via Lago di Bolsena, Via Lago di Como, Via Lago di Bracciano, Via Lago d’Iseo

S.LORENZO- Via Atene, Via S.Lorenzo, Via Praga, Via Sarajevo, Via Tallinn

CIPRESSO – Via Pleven, Via Lubiana, Via Vienna, Via Mosca

21/03/2020 sabato

BASTIA 2 – Via Olaf Palme, Via Pertini, Via Allende, Via S.Costanzo, Via Carducci, Via Trieste, Via Martiri Ungheresi, Via S.Michele Arcangelo, Via Vietnam, Via Bernabei, Viale S.Francesco, Via Pascoli, Via Alighieri, Via Kennedy, Via Leopardi, Via Longarone, Via Marx, Via Verdi, Via Mascagni, Via Polonia, Via Albania, Viale Umbria

23/03/2020 lunedì

CAMPIGLIONE- Via Campiglione, Via Mantovani, Via della Giustizia, Via della Trebbiatura, Via della Libertà, Via Montessori

MADONNA DI CAMPAGNA – Via Madonna di Campagna, Via Bronte, Via Avola

Il trattamento, come specificato, è a bassa concentrazione in modo da non risultare pericoloso per l’ambiente.