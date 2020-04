Istituto Polo-Bonghi di Bastia Umbra, nessuno è lasciato solo

“Ancora una volta l’Istituto Polo Bonghi parla ai suoi cittadini, ancora una volta siamo pronti a sostenere tutti coloro che nel tempo hanno creduto e sosterranno la nostra azione formativa. Dirigente scolastico, professori, personale di segreteria, tecnici, bidelli e studenti si sono attivati per offrire e migliorare, sin dall’immediato, attività didattiche a distanza capaci di trasformare la sospensione delle lezioni in presenza, in una risposta efficace e utile all’educazione: la didattica a distanza”. E’ quanto scrive in una lettera l’istituto Polo-Bonghi di Bastia Umbra.

“Nostro primo obiettivo – spiega – è quello di non interrompere l’apprendimento, garantendo una scuola percepita come comunità di persone con i suoi valori, idee, strategie e metodologie. Una comunità che si ritrova al telefono, al computer, che ricostruisce legami anche più forti di prima. Parola chiave a tal riguardo è “interazione”, da realizzare attraverso collegamenti diretti, con video lezioni tenute dai professori in orario scolastico (e non solo), utilizzando piattaforme digitali, il Registro elettronico migliorato e ampliato nelle sue funzionalità, videoconferenze, trasmissione ragionata di materiali didattici, chat di gruppo e comunicazioni personali. Non risparmiamo né energie né mezzi per fare questo, offriamo il nostro tempo e le nostre competenze, diamo in prestito i nostri computer e i nostri tablet”.

E poi spiega: “L’assegnazione ragionata dei compiti da svolgere è accompagnata da una spiegazione dei contenuti e dal successivo intervento di chiarimento degli stessi. Anche la parte laboratoriale, così cara e utile agli istituti tecnici e professionali, si avvale di laboratori digitali e di unità di apprendimento propedeutiche alla formazione. Quanto lo studente produce in autonomia si trasforma in un importante momento di relazione tra docente e discente, realizzato in aule virtuali attive in tempo reale. Le Programmazioni disciplinari di ogni singolo docente e di Classe sono riprogettate nei Consigli di Classe in videoconferenza, seguiti da bilanci capaci di verificarne l’efficacia. Una particolare cura è riservata al processo di inclusione di alunni con disabilità, curandone i rapporti con lo studente stesso e le rispettive famiglie, attraverso la produzione di materiali personalizzati concordati e un feedback periodico sullo stato di realizzazione dei piani individualizzati”.

Infine: “La didattica a distanza rende necessario l’utilizzo anche di strumenti compensativi e dispensativi per alunni DSA e BES per i quali, in caso di necessità, la Scuola provvede fornendo in prestito tablet e computer. Nessuno è lasciato solo, nessuno è lasciato indietro. Tutto quanto sopra riportato è attuato non con la pretesa di sostituire le lezioni a scuola – quelle vissute tra i banchi a noi così cari – e non può certamente essere paragonato a un saluto di fronte al portone d’ingresso sempre aperto a sogni e speranze, ma mostra il desiderio di spronare tutti noi a dare il meglio, fiduciosi che presto sapremo trasformare anche questa imprevista esperienza nella più importante unità di apprendimento non programmata. Tempestività, trasparenza, comunicazione, impegno e valorizzazione: questo è ciò che muove l’Istituto Polo Bonghi”.