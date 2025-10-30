Lavori in via Firenze, cambiano temporaneamente i percorsi

Dal 3 al 18 novembre modifiche alla circolazione a Bastia

Per consentire il rinnovo della rete fognaria e il conseguente ripristino della sede stradale, dal 3 al 18 novembre saranno introdotte modifiche temporanee alla viabilità in via Firenze a Bastia Umbra. Lo comunica il Comune di Bastia Umbra, citando l’ordinanza n. 90 del 30 ottobre 2025 emessa dal Settore Polizia Locale.

Il provvedimento interessa il tratto compreso tra via della Repubblica e il civico 72 e resterà in vigore fino al completamento delle opere. Durante il periodo di intervento, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 negli stalli situati nel tratto coinvolto dai lavori. Inoltre, verrà interdetta la corsia di marcia in direzione nord, con l’obbligo di svolta a destra in via della Repubblica per i veicoli provenienti da sud.

Per facilitare la circolazione, è stato predisposto un percorso alternativo che si snoderà attraverso via della Repubblica, via Todi e via Sicilia. L’impresa incaricata garantirà la corretta segnaletica di cantiere e adotterà tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza stradale, riducendo al minimo i disagi per i residenti e gli automobilisti.

Il Comune invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica provvisoria e a pianificare per tempo i propri spostamenti, tenendo conto delle limitazioni. Gli interventi rientrano in un più ampio programma di manutenzione delle infrastrutture urbane, volto a migliorare la qualità della rete viaria cittadina.