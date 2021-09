Inaugurata Umbriafiere 2021 a Bastia Umbra, l’edizione di rinascita

Inaugurata Umbriafiere a Bastia Umbra. Tre giorni, oltre 400 stand, diversi appuntamenti tecnici, presentazioni e dimostrazioni pratiche, oltre 200 specie di animali tutte insieme, grazie anche alla forte collaborazione con l’Associazione italiana allevatori che gestirĂ il paddock tra i padiglioni espositivi, e visitatori attesi da tutta Italia. Questi i numeri che danno la dimensione di Agriumbria 2021, la fiera dell’agricoltura, della zootecnica e dell’alimentazione, in edizione straordinaria, che fino a domenica 19 settembre sarĂ al centro del mondo agricolo italiano.

Molte le novitĂ , le tendenze e le innovazioni tecniche e tecnologiche che saranno presentate nei diversi settori produttivi. Un programma di incontri fortemente incentrato su modelli di business e sostenibilitĂ sociale e ambientale delle produzioni realizzato in collaborazione con le organizzazioni regionali di Coldiretti, CIA e Confagricoltura.

Un’impostazione fortemente voluta da Lazzaro Bogliari, presidente di Umbriafiere Spa, che come spiega: “In fiera c’è il presente e il futuro dell’agricoltura, un futuro che non può prescindere dalla sostenibilitĂ dei processi e dalla qualitĂ , tracciata e certificata, del nostro made in Italy”.

Ad inaugurare l’edizione 2021, presso il centro congressi di Umbriafiere a Bastia Umbra, sono stati Gian Marco Centinaio, Sottosegretario per le Politiche agricole, alimentari e forestali; Donatella Tesei, Presidente della Regione Umbria; Roberto Morroni, assessore all’Agricoltura della Regione; Maurizio Oliviero, Magnifico Rettore dell’UniversitĂ di Perugia; Paola Lungarotti, Sindaco di Bastia; Giorgio Mencaroni, presidente Camera di Commercio dell’Umbria; Lazzaro Bogliari, presidente Umbriafiere Spa.

Da quel momento e per tre giorni (la fiera prosegue fino a domenica 19 settembre) l’Umbria sarĂ al centro del Paese per quanto riguarda i temi legati all’agricoltura, alla zootecnia e all’agroalimentare. Tante le aziende e le eccellenze nazionali e regionali presenti in fiera. Al centro la parte zootecnica con tanti appuntamenti per gli allevatori. Attenzione anche a famiglie e occasioni per buongustai con gli stand delle eccellenze gastronomiche delle diverse regioni italiane. E poi anche animali da cortile, sementi, fiori e piante rare, attrezzi e prodotti per il giardinaggio e la vita all’aria aperta.

Umbriafiere, nel rispetto dei protocolli in vigore, metterĂ in in piedi (come ha giĂ fatto per altri eventi) un sistema per per garantire lo svolgimento in sicurezza della kermesse e accessi senza code alla manifestazione. Info su: agriumbria.eu