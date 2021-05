Due aerei volano e lasciano scie, chimiche? Ma che stanno facendo?

Cosa stanno facendo – e non crediamo stiano giocando – i due piloti al comando di altrettanti arei che, “svolazzando” sopra le teste degli umbri, lasciano scie bianche una appresso all’altra? Quali comandi gli sono stati assegnati, perché lasciano “fumogeni” (scie chimiche? ndr) nel cielo, quale ragione c’è? Qualcuno ci vuole spiegare cosa sta succedendo? Poi se uno comincia a farsi delle domande e magari anche qualche considerazione, non è che deve, per forza essere tacciato di complottismo o di “ufologo” incallito.

La segnalazione di una lettrice

Il fenomeno è durato circa dieci minuti, alle 12,45 circa, e il cielo sopra Ospedalicchio, Bastiola e area aeroporto, al momento in cui i due velivoli se ne sono andati, era nelle condizioni che vedete nelle foto. Sappiamo per certo che nessuno si prenderà la briga di rispondere, ma ci basta il fatto che voi abbiate letto queste due righe. A voi le considerazioni del caso.

Noi non vogliamo minimamente alimentare la teoria del complotto sulle scie chimiche (ci basta il SarsCov-2). Teoria che sostiene che le scie di condensazione, visibili nell’atmosfera terrestre , siano create dagli aerei non siano formate da vapore acqueo ma composte da agenti chimici o biologici, spruzzati in volo per mezzo di ipotetiche apparecchiature montate sui velivoli, per varie finalità. E, credeteci, le persone sono stremate e non han certo bisogno che qualcuno, senza una spiegazione resa nota, si metta a giovare al Top gun nei cieli dell’Umbria.

LE FOTO