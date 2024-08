Passeggiata Naturalistica a Bastia Umbra il 31 agosto 2024

Il 31 agosto 2024, a Bastia Umbra, si terrà una passeggiata naturalistica aperta a adulti e bambini presso il Percorso Verde. L’evento, organizzato dall’Associazione Borgo Antico, prevede una serie di attività volte a promuovere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente.

Il programma della giornata inizierà alle ore 9:00 con il ritrovo presso il Piazzale delle Poste, all’entrata del Percorso Verde. Durante la passeggiata, i partecipanti potranno godere di giochi e animazioni, con la possibilità di scattare foto da inviare all’indirizzo email comitatoborgoantico2023@gmail.com o al numero 320 9457894.

Alle ore 11:00 è prevista una merenda tradizionale con pane, zucchero e vino, pane con olio, bevande fresche e frutta, offerta dall’Associazione Borgo Antico. La merenda si terrà presso l’area verde dell’antico Ponte di Bastiola. Ai partecipanti verrà consegnata una dispensa con informazioni ambientali sul Percorso Verde.

L’iniziativa mira a far vivere una piacevole mattinata nella splendida cornice del Percorso Verde, un’oasi ecologica, ricreativa e sportiva all’interno dell’area urbana di Bastia Umbra. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Sonia al numero 342 0376510, Simona al 338 2166925 o Marta al 320 9457894.

L’evento rappresenta un’opportunità per grandi e piccini di avvicinarsi alla natura e di trascorrere del tempo all’aria aperta, scoprendo le bellezze del territorio e imparando a rispettare l’ambiente. La passeggiata naturalistica è un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale e per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile.

L’Associazione Borgo Antico, promotrice dell’iniziativa, è da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e nella promozione di attività ecologiche e culturali. La passeggiata del 31 agosto si inserisce in un calendario di eventi che l’associazione organizza durante tutto l’anno per coinvolgere la comunità e diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente.

Il Percorso Verde di Bastia Umbra è un’area particolarmente adatta a questo tipo di iniziative, grazie alla sua ricchezza di flora e fauna e alla presenza di spazi attrezzati per attività ricreative e sportive. La passeggiata offrirà ai partecipanti l’opportunità di osservare da vicino la biodiversità del luogo e di apprendere nozioni utili per la salvaguardia dell’ecosistema.

L’evento è aperto a tutti, senza limiti di età, e rappresenta un’occasione unica per trascorrere una giornata all’insegna della natura e del divertimento. La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione per garantire una migliore organizzazione delle attività.

In conclusione, la passeggiata naturalistica del 31 agosto a Bastia Umbra è un evento da non perdere per chi ama la natura e desidera trascorrere una giornata all’aria aperta, imparando e divertendosi in compagnia. L’Associazione Borgo Antico vi aspetta numerosi per condividere insieme questa esperienza unica e arricchente.