Analisi Aziende di Spicco in Valle Umbra Nord: Seconda Parte

Analisi Aziende di Spicco – di Giancarlo Lunghi – Continuando l’esame delle aziende che operano nel Comprensorio Valle Umbra Nord, in base al fatturato riferito all’anno 2022, maggior rilievo assume il Nuovo Molino di Assisi, gruppo GRIGI, nato nel 1952 a Bastia Umbra che fattura 38 milioni ed ha 50 dipendenti ed è specializzato nella produzione di prodotti per l’alimentazione degli animali. Negli ultimi anni il gruppo GRIGI ha fatto notevoli investimenti fino a diventare leader di mercato e proprietario dei più importanti marchi di mangimi del Centro Italia. Il gruppo investe in tutte le fasi della filiera e ed è dislocato in diverse zone del territorio umbro ed è in continuo sviluppo guidato oggi dai fratelli Luciano e Marco Grigi, due imprenditori lungimiranti che con la loro partecipazione danno lustro anche ad Agriumbria che ha ormai un respiro nazionale.

Mantovani srl con sede in Bastia è una azienda nata 40 anni fa, fattura 36 milioni, ha 11 dipendenti ed è attiva nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri. Con il passare degli anni l’azienda si è ingrandita, l’officina è diventata sempre più grande ed organizzata e punta sulla qualità del servizio ed è orientata alle richieste dei clienti.

Molino Spigadoro spa con sede in Bastia che opera nella lavorazione delle granaglie, fattura 33 milioni, ha 29 dipendenti e produce farine per pane, farine per pizze ed altri prodotti per la panificazione.

Ciam spa con sede in Assisi, di cui è Amministratore delegato Federico Malizia, fattura 30 milioni ed ha 193 dipendenti. E’ leader nella fornitura di design e tecnologia per arredatori nel settore bar, pasticcerie gelaterie e ristorazione, si è distinta negli ultimi anni per la grande qualità dei propri prodotti. L’azienda opera presso la nuova sede di Petrignano di Assisi e ad a disposizione 23mila mq di terreno ed abbina efficienza e tecnologia unita alla professionalità del proprio personale che gli permette di realizzare progetti di alto contenuto corrispondendo alle esigenze della propria clientela.

Polycart con sede in Assisi fondata da Giampiero Bianconi fattura 29 milioni., ha 52 dipendenti ed opera nella fabbricazione di imballaggi in materie plastiche.

Marchi srl con sede in Bastia, fattura 28 milioni ed ha 52 dipendenti opera nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli leggeri.

S&R Farmaceutici con sede in Bastia Umbra fattura 27 milioni con 124 dipendenti impegnata nel commercio all’ingrosso di medicinali

MCT Italy Marcantonini con sede in Bettona, nata nel 1967 fattura 26 milioni con 87 dipendenti produce impianti di betonaggio per sistemi di produzione e distribuzione del calcestruzzo. Vital Bastia fattura 22 milioni con 16 dipendenti costruisce edifici residenziali e non.

Family Food Perugia srl con sede in Assisi fattura 22 milioni con 353 dipendenti, opera nel settore della ristorazione con somministrazione.

Lunghi srl Assisi fattura 22 milioni, ha 34 dipendenti ed opera nell’edilizia.

Assisi Salumi srl, con sede in Assisi fattura 21 milioni con 24 dipendenti, opera nel settore della lavorazione di carni suina ed è specializzato nella produzione di prosciutti di elevata qualità.

Ducops Service, società cooperativa con sede in Assisi fornisce servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci, fattura 20 milioni ed occupa 699 dipendenti.

Flli Fragola con sede in Assisi è fortemente impegnata nella fabbricazione di macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, fattura 19 milioni ed ha 98 dipendenti.

Mial Flli Massisi srl con sede in Tordandrea di Assisi, fattura 18 milioni ed ha 141 dipendenti, opera nella fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture.

Cogenlab con sede in Bettona fornisce soluzioni per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, fattura 16 milioni con 12 dipendenti.

Flli Fanini con sede in bastia Umbra fattura 15 milioni con 6 dipendenti opera nel commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione e combustibili per riscaldamento.

Movimac, prima nata del gruppo Cozzali nel 1967 ha sede in Bastia Umbra, fattura 15 milioni ed ha 40 dipendenti ed opera nel commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria e il commercio in particolare carrelli elevatori.

Questo secondo elenco di aziende conferma la presenza di imprese di grande qualità con maestranze qualificate che concorrono a determinare l’importanza del nostro comprensorio a livello regionale.