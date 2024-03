Coop Umbria Casa: innovazione e servizi per abitare a Expo Casa

Durante la 40esima edizione di Expo Casa, tenutasi all’Umbriafiere di Bastia Umbria, la società cooperativa dell’abitare Coop Umbria Casa ha organizzato un workshop per analizzare l’evoluzione della sua attività nel corso degli anni. Da semplice costruttore di case, Coop Umbria si è evoluta per offrire servizi intelligenti per l’abitare. Questo momento di riflessione è stato promosso in collaborazione con R&S Management di Roma e il Collegio dei geometri di Perugia, i cui tecnici hanno illustrato le nuove tecniche e i nuovi materiali ecosostenibili per l’edilizia.

Il direttore generale di R&S Management, Aldo Borelli, ha introdotto i lavori analizzando il concetto di smart city. Ha sottolineato che una città intelligente dovrebbe essere accessibile a tutti, inclusiva e aperta alle persone svantaggiate, fragili o vulnerabili. Ha anche evidenziato che uno dei principali fattori di rischio tra gli anziani è la solitudine, e che le soluzioni innovative per l’abitare possono aiutare a mitigare questo problema.

Coop Umbria Casa ha introdotto per la prima volta in Umbria questi servizi per l’abitare, in due complessi residenziali di social housing gestiti dalla stessa cooperativa: a Balanzano di Perugia e nel progetto della Nuova Fornace di Umbertide. Il presidente di Coop Umbria, Laerte Grimani, ha spiegato che questi servizi sono stati ideati per migliorare la qualità dell’abitare e per promuovere la convivenza sociale. Gli abitanti dei complessi residenziali possono contattare Coop Umbria Casa attraverso il portale ‘Dillo a me’ per richiedere assistenza, che può variare dall’aiuto con i compiti scolastici al trasporto per le persone che non possono spostarsi autonomamente. Queste soluzioni contribuiscono a prendersi cura delle persone e a migliorare la qualità della vita.