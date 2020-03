Emergenza coronavirus, Deltafina ha congelato sua attività stabilimento

Produzione spostata di tre settimane, lavoratori, anche stagionali, tutelati e un buon esempio di gestione condivisa dell’emergenza: Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil dell’Umbria esprimono soddisfazione per il percorso concordato con la principale azienda del tabacco dell’Umbria, Deltafina, che ha sostanzialmente congelato la sua attività per tutta la durata del periodo di emergenza coronavirus stabilimento dal governo, quindi fino ad inizio aprile.

La decisione, arrivata ieri durante un incontro in videoconferenza con le organizzazioni sindacali, prevede che i lavoratori, anche stagionali, in tutto quasi 300 persone, non perdano giornate di lavoro, anche attraverso un eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali che verranno messi a disposizione.