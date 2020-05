Scrivi in redazione

Sostituzione massiva dei contatori elettronici a Bastia Umbria, preavviso

E-Distribuzione in attuazione della deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI ora ARERA) 222/2017/R/eel del 6 aprile 2017, sta procedendo con la campagna di installazione massiva dei nuovi contatori elettronici per garantire a tutta la cittadinanza i vantaggi derivanti dalla sostituzione del vecchio contatore con il nuovo contatore elettronico di ultima generazione (Open Meter).

Questa scelta tecnologica particolarmente avanzata consentirà di avere una qualità del servizio più elevata, coniugando efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Open Meter disporrà di nuove funzionalità a beneficio dei clienti e dell’intero sistema elettrico. Infatti, i nuovi contatori disporranno di un protocollo di comunicazione aperto e pubblico per accedere ai dati di misura e potranno consentire ai clienti la riduzione dei consumi attraverso il monitoraggio degli stessi. Inoltre, alcune funzioni innovative permetteranno all’impresa di distribuzione un controllo più capillare della rete di bassa tensione e una migliore gestione del servizio elettrico.

A causa della grave emergenza sanitaria relativa alla diffusione del COVID-19 che ha investito il nostro Paese, E-Distribuzione ha sospeso a partire da metà marzo e per tutto il mese di aprile2020, tutte le attività non necessarie a garantire la continuità del servizio elettrico tra cui l’attività di sostituzione massiva dei contatori.

La restrizione ad operare è stata estesa, oltre che al proprio personale, anche al personale delle società appaltatrici di cui E-Distribuzione si avvale.

In seguito all’adozione del DPCM del 26 aprile 2020 con il quale è stato dato avvio alla “fase2”dell’emergenza sanitaria, che prevede la graduale ripresa in sicurezza delle attività lavorative in quasi tutti i settori, E-Distribuzione riprenderà gradualmente anche l’attività di sostituzione dei contatori elettronici.

Il riavvio delle attività avverrà seguendo i principi di responsabilità e prudenza, con la massima attenzione agli aspetti di sicurezza e salute del personale dipendente di E-Distribuzione, del personale delle imprese appaltatrici e di tutti i cittadini.