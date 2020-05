Manutenzione Quartiere XXV Aprile, per la Lega il Pd fa solo ostruzionismo

Primo Consiglio comunale in videoconferenza a Bastia Umbra, su iniziativa del presidente del Consiglio, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza di distanziamento sociale a causa del Covid-19. Una seduta che si è svolta all’inizio di questa Fase 2 sicuramente delicata dove il senso di responsabilità di tutti non deve venir meno. Una esperienza, quella della pandemia, sicuramente difficile, ma come tutti i momenti di grande difficoltà capace di offrire anche opportunità ed occasioni di crescita per tutta la collettività (cittadini, lavoratori, imprese, mondo pubblico e rappresentanti delle istituzioni).

Il gruppo consiliare della Lega ha discusso la mozione presentata lo scorso 4 febbraio circa la risistemazione del tratto che dal piazzale delle Poste si collega attraverso il ponte al quartiere di XXV Aprile. Dopo l’illustrazione degli interventi di manutenzione necessari per la fruibilità dell’area e dei miglioramenti in termini di sicurezza della sua percorribilità, e la discussione conseguente, l’Amministrazione ha proposto una modifica della mozione, accogliendo in parte le richieste della Lega. Giudicando comunque positivo quanto concordato durante la discussione della mozione, si è proceduto ad emendare il testo e presentarlo contestualmente al voto del Consiglio comunale per la modifica che necessitava dell’unanimità.

Il gruppo consiliare del Pd ha bloccato con il suo voto contrario la modifica, con motivazioni poco attinenti (rivedere la progettualità complessiva dell’intera area rispetto ad una proposta che vuole invece intervenire immediatamente per consentire una necessaria manutenzione dell’area stessa).

Questo costringe il gruppo della Lega a ritirare la mozione per ripresentarla così come modificata e concordata, al fine di ottenere le migliorie richieste dai cittadini del quartiere.

Il Partito democratico accusa la Lega di strategia politica sbagliata, ma non ha capito che la Lega porta avanti il suo impegno amministrativo nell’interesse della città. Le “alte strategie politiche” in questa fase decisamente fuori luogo.

Il Gruppo consiliare della Lega si ritiene invece soddisfatto dalla discussione ritenuta produttiva, che consentirà di attuare quasi tutti gli interventi richiesti per il quartiere XXV Aprile.