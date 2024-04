Nuovi Prodotti Federcarni Umbria: Tecnologia e Qualità per le Tavole degli Italiani

Esclusiva Presentazione al Centro Fieristico Regionale Umbriafiere – Sala riunioni Palazzina 1

I macellai umbri affiliati a Federcarni Confcommercio stanno per portare sulle tavole degli italiani due nuovi prodotti innovativi. L’annuncio è stato fatto dal presidente di Federcarni Umbria, Lucio Tabarrini, in vista di una conferenza stampa prevista per mercoledì 3 aprile alle ore 11:00 presso il Centro Fieristico Regionale Umbriafiere.

Tabarrini, che guiderà l’evento, ha sottolineato l’importanza della tecnologia nel coniugare la tradizione artigianale con le esigenze moderne dei consumatori. Grazie a questa fusione, i macellai umbri sono riusciti a minimizzare il food processing e a ridurre gli sprechi alimentari, mantenendo un livello di qualità elevato.

Alla conferenza stampa saranno presenti illustri ospiti, tra cui il sindaco di Bastia, Paola Lungarotti, il presidente di Umbriafiere, Stefano Ansideri, e il consulente Maurizio Castri. L’evento promette di essere un’occasione imperdibile per conoscere in anteprima i due nuovi prodotti e comprendere le innovazioni che portano nel settore della macellazione e della lavorazione della carne.

Inoltre, i due nuovi prodotti saranno protagonisti di due seminari formativi rivolti ai macellai umbri, previsti per il 5 e 6 aprile alle ore 11:00. Questi incontri forniranno un’opportunità preziosa per approfondire le caratteristiche dei nuovi prodotti e le migliori pratiche per la loro lavorazione e presentazione.

L’anteprima dei prodotti avverrà nel contesto di Agriumbria 2024, importante manifestazione che celebra l’agricoltura e l’alimentazione di qualità. La presenza dei due nuovi prodotti arricchirà ulteriormente l’esperienza dei visitatori, offrendo loro l’opportunità di scoprire le ultime novità nel settore alimentare umbro.

In conclusione, l’evento di presentazione dei nuovi prodotti Federcarni Umbria rappresenta un momento cruciale per il settore della macellazione e della distribuzione alimentare, evidenziando l’importanza della ricerca e dell’innovazione per soddisfare le esigenze dei consumatori contemporanei e promuovere la qualità e l’eccellenza del Made in Umbria.