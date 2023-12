Risanamento strade, chiusa via Atene 4 dicembre ’23 al 5 aprile ’24

Risanamento strade – L’Amministrazione Comunale ha annunciato che un tratto di Via Atene sarà chiuso al traffico dal 4 Dicembre 2023 al 5 Aprile 2024. Questa decisione è stata presa per permettere l’esecuzione di importanti lavori di risanamento e manutenzione straordinaria.

La chiusura riguarderà il tratto di Via Atene compreso tra l’intersezione con Via Praga e l’intersezione con Via Romavecchia. Questo intervento è finalizzato a migliorare l’attraversamento e la sicurezza stradale, due aspetti di fondamentale importanza per la vita quotidiana dei cittadini.

I lavori includeranno il risanamento di Via Romavecchia e la manutenzione straordinaria del ponticello sulla Cagnoletta. Quest’ultimo rappresenta un punto nevralgico per la circolazione nella zona, e la sua manutenzione è essenziale per garantire un flusso di traffico sicuro e efficiente.

L’Amministrazione Comunale ha lavorato duramente per reperire le risorse necessarie per realizzare questi interventi. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della viabilità e della vita dei cittadini, riducendo al minimo i disagi causati dalla chiusura temporanea.

Si raccomanda ai cittadini di prendere nota delle date di chiusura e di pianificare i propri spostamenti in anticipo. Si prega di rispettare la segnaletica stradale e di seguire le indicazioni fornite per garantire la sicurezza di tutti.

In conclusione, l’Amministrazione Comunale è impegnata a garantire la sicurezza e l’efficienza della rete stradale. Questi lavori di risanamento e manutenzione straordinaria sono un passo importante in questa direzione. Si ringraziano i cittadini per la loro comprensione e collaborazione durante questo periodo di lavori.