Star Shop centinaia tra appassionati e cosplay all’inaugurazione libreria

Star Shop, in centinaia tra appassionati e cosplay all’inaugurazione della nuova libreria a fumetti

In centinaia, per tutto il pomeriggio, hanno atteso in coda per poter entrare nel punto vendita dedicato al mondo dei fumetti. Una fila che si allungata all’esterno, lungo il perimetro del palazzo di via Veneto 28/E dove si trova la libreria. A fare compagnia agli appassionati alcuni dei più conosciuti personaggi dei fumetti, pronti a mettersi in posa per uno scatto ricordo.

Al taglio del nastro, con l’amministratore unico di Star Shop Distribuzione, Sergio Cavallerin, il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, l’assessore al Bilancio, Valeria Morettini, e il presidente del consiglio comunale, Giulio Provvidenza.

“È un ulteriore evento che dà lustro alla nostra città. Il fatto che abbiano partecipato molti giovani significa che ne avevamo bisogno. Mio figlio, che ormai è un adulto, è un appassionato di Dragon Ball, conosco e apprezzo per esperienza diretta questa forma d’arte. Auguro il successo alla libreria perché questa grande curiosità ci dice che era molto attesa. Come amministrazione comunale stiamo lavorando a potenziare l’agenda della città. Uno o più eventi dedicati proprio a questo settore sono tra i nostri progetti da tempo. Ora abbiamo un’opportunità in più. Come amministrazione comunale, non possiamo che essere entusiasti di fronte ad occasioni come questa per arricchire ulteriormente il tessuto commerciale del nostro Comune. Così l’offerta diventa sempre più attrattiva e capace di soddisfare ogni tipo di richiesta” ha sottolineato il sindaco Paola Lungarotti.

“È stata una giornata di festa con una risposta da parte degli appassionati che ci entusiasma veramente e ci dà conferma della scelta corretta che abbiamo fatto pensando a Bastia Umbra. Una scelta giusta non solo dal punto di vista commerciale, ma anche e soprattutto sociale e culturale. La libreria vuole diventare, in questo senso, un punto di riferimento per la diffusione nel territorio dell’arte del fumetto. Questo è il nostro obiettivo principale da sempre e su questa strada vogliamo continuare a muoverci” ha commentato Sergio Cavallerin.

Star Shop da oltre trent’anni è attiva nella distribuzione di fumetti e gadget. A questa attività, affianca un’avviata catena di franchising e affiliazioni su tutto il territorio nazionale, con punti vendita diretti di Perugia, Corciano, Firenze e ora anche di Bastia Umbra.

Il progetto di ampliamento della divisione retail di Star Shop prevede inoltre altre aperture nelle più importanti città di Italia entro il 2022.