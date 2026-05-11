Festa dell’Ascensione ritorna a Bastia Umbra con tradizioni

Reliquie in processione domenica 17 maggio nella comunità umbra

La comunità di Bastia Umbra si ritrova nuovamente nel segno della devozione e della tradizione. Domenica 17 maggio, la Chiesa di San Michele Arcangelo diventerà il centro pulsante di una celebrazione che affonda le radici nel tempo e che continua a coinvolgere generazioni di fedeli.

Il ritorno della celebrazione più attesa dell’anno

L’evento, promosso dalla Confraternita della Buona Morte, rappresenta uno dei momenti religiosi più significativi nel calendario cittadino, capace di riunire la comunità attorno a valori condivisi e a pratiche rituali che scandiscono l’anno pastorale.

Apertura con la messa solenne alle 9.30

La giornata prenderà avvio con la celebrazione eucaristica, presieduta dal parroco Don Marco Armillei, che accoglierà i fedeli all’interno della chiesa alle 9.30. Durante questa fase iniziale si concretizzerà anche un momento di riconoscimento verso personalità e associazioni che hanno operato con dedizione nel territorio. L’assegnazione di un premio rappresenta l’occasione per valorizzare l’impegno civile e spirituale che caratterizza la realtà locale, trasformando la celebrazione religiosa in una piattaforma di gratitudine verso chi contribuisce al bene della comunità.

Il rito suggestivo dell’alzamento delle reliquie

Momento centrale con proiezione verso il cielo

A metà mattinata, alle 10.30, si consumerà il momento più atteso e carico di significato: il rito dell’alzamento delle sacre reliquie dal terrazzo della chiesa. Questo gesto, denso di simbolismo, rappresenta il fulcro emotivo e spirituale dell’intera manifestazione. La cerimonia trasporta i presenti in un’atmosfera di raccoglimento e meraviglia, dove il sacro si manifesta attraverso un gesto antico che continua a parlare al cuore dei fedeli. L’elemento visivo di questo momento crea una connessione tangibile tra il terrestre e il divino, enfatizzando il significato teologico dell’Ascensione di Cristo.

La partecipazione dei cittadini, con il loro entusiasmo genuino, trasforma questa liturgia in un’esperienza collettiva che rafforza i legami comunitari. Non si tratta meramente di un atto rituale, ma di una condivisione profonda di fede e identità locale che si perpetua nel tempo.

Concludono i fuochi colorati con la reliquia del Buon Ladrone

La chiusura della manifestazione prevede il tradizionale spettacolo pirotecnico, che illumina il cielo sopra Bastia Umbra e segna simbolicamente il completamento della celebrazione. Il fuoco colorato rappresenta la conclusione gioiosa e festante di una giornata dedicata al sacro, creando un contrasto intenzionale tra il momento contemplativo della processione e l’esultanza finale. Questo passaggio non è casuale: racchiude nella sua semplicità la dialettica tra raccoglimento e celebrazione che caratterizza la sensibilità religiosa popolare.

La reliquia del Buon Ladrone, oggetto di venerazione speciale all’interno della comunità, diviene protagonista di questo epilogo festoso, stabilendo un collegamento ideale con le tradizioni degli anni precedenti.

I dolci dell’Ascensione e il sostegno al patrimonio artistico

Nel corso della giornata, i partecipanti avranno la possibilità di acquisire il tradizionale dolce dell’Ascensione, elemento folklorico che unisce la devozione al piacere del gusto. L’acquisto di questi dolci assume una valenza che travalica il semplice consumo: ogni vendita contribuisce a finanziare il restauro della statua del Cristo Morto, capolavoro custodito nella Chiesa di Santa Croce. In questo modo, la festa diviene strumento di conservazione del patrimonio artistico e religioso locale.

La dimensione solidale della manifestazione riflette una comunità consapevole dell’importanza di preservare ciò che rappresenta la propria memoria collettiva. La chiesa di Santa Croce, con le sue opere d’arte, costituisce una testimonianza vivente della storia spirituale di Bastia Umbra, e il sostegno che emerge spontaneamente dalla festa dimostra come il sacro e la comunità si intrecciano in pratiche concrete di cura.

Un evento che trascende la sola religiosità

L’importanza del radicamento nelle tradizioni locali

La Festa dell’Ascensione in Bastia Umbra oltrepassa i confini della celebrazione puramente liturgica. Si configura come momento di coesione sociale e di rinnovamento dei legami identitari che uniscono la comunità, trasformando lo spazio pubblico in un luogo dove memoria, fede e quotidianità si incontrano. Per i cittadini bastioli, questa festa rappresenta l’occasione annuale per affermare la continuità della propria tradizione e per trasmettere ai giovani i valori che hanno sempre caratterizzato la comunità.

Nel contesto attuale, dove le pratiche tradizionali affrontano sfide sempre maggiori, il permanere della Festa dell’Ascensione a Bastia Umbra assume significato ulteriore. Testimonia la volontà di una comunità di mantenersi fedele a ciò che la contraddistingue, di resistere alla genericità culturale attraverso l’esercizio consapevole di riti che portano dentro di sé la storia, la fede e l’appartenenza.

L’edizione 2026 si prospetta quindi come conferma di un legame indistruttibile tra il sacro e il profano, tra il ricordo e la celebrazione presente, tra l’individuo e la comunità che lo accoglie.