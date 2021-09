Emanuele Settimi trionfa, triathlon olímpico, complimenti dal Comune

Chiama o scrivi in redazione

Emanuele Settimi trionfa, triathlon olimpico, complimenti dal Comune

Sabato 11 settembre 2021 si e’ svolta la prima edizione del triathlon olimpico di Giulianova (Te). In gara 150 atleti, di ogni categoria, che si sono sfidati in 1,5 km di nuoto, 40 km di bici, 10 km di corsa. Nell’elenco dei partecipanti anche alcuni atleti reduci da gare nazionali. Per questioni legate alla pandemia, gli atleti sono partiti scaglionati; Emanuele Settimi (Asd Quelli che lo sport Piediluco triathlon), con il pettorale 67, all’uscita dalla prima frazione di nuoto si ritrovava già’ nella top ten.

La differenza, che lo ha portato verso il successo, e’ stata la seconda frazione in bici conferendogli un notevole stacco dagli avversari. Con determinazione l’atleta ha proceduto nei 10.000 metri finali riportando il successo finale. Per Emanuele è stato il primo triathlon olimpico della carriera, nonostante questo si è aggiudicato il primo posto con 1 ora e 54 minuti battendo con una manciata di secondi Pirani Luca (Maiella triathlon team) e Piccioni Alessio (Asd tricool Giulanova).

Emanuele ringrazia la sua società , Cyclelab (Sandro Crocelli, Marco Orsini) e la dottoressa Sveva Giribaldi per averlo sostenuto durante il brutto infortunio che lo ha visto protagonista in questa primavera. Felice del successo, dedica la vittoria alla sua compagna e a Fabrizio Rivelli, scomparso recentemente. L’Amministrazione Comunale esprime le proprie congratulazioni all’atleta bastiolo per il successo conseguito, augurandogli un prosieguo di ulteriori, importanti, vittorie sportive.