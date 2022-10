Search for: Search Button

Torna grande fiera professionale, pronta 17esima Expo Tecnocom

Torna grande fiera – Si conferma come uno degli eventi fieristici italiani più importanti nel settore professionale dei pubblici esercizi, horeca e arte bianca e torna a Umbria Fiere di Bastia Umbra da domenica 6 a mercoledì 9 novembre. È Expo Tecnocom, la kermesse ideata e organizzata da Epta Confcommercio Umbria dedicata a tecnologie, prodotti, servizi e arredi per pubblici esercizi, attività ricettive e laboratori di arte bianca. La XVII edizione dell’evento biennale è stata presentata a Perugia, lunedì 24 ottobre, da Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio, alla presenza di Paola Lungarotti, sindaco di Bastia Umbra, e Stefano Ansideri, presidente di UmbriaFiere.

E’ il vero evento fieristico, che qualifica anche il centro fiera

“Expo Tecnocom – ha commentato il presidente Amoni – è il vero evento fieristico, che qualifica anche il centro fiera, un evento B2b. Domanda e offerta torneranno a incontrarsi, dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, e, per ripartire in grande stile, il pubblico potrà partecipare a un ricco calendario di eventi, convegni, workshop, dimostrazioni tecniche e laboratori organizzati da aziende espositrici e operatori di settore”. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Nella grande esposizione fieristica troveranno posto materie prime, arredamento da interno ed esterno, impianti, attrezzature, macchinari, complementi e tanto altro, distribuiti in 4 padiglioni, per un totale di 16mila metri quadrati. 210 operatori e 300 stand. Tre le macroaree tematiche che aiuteranno i visitatori a orientarsi e nella ricerca merceologica: Food, Equipment e Contract.

Importanti i nomi che si avvicenderanno durante la manifestazione, proponendo performance tecniche e cooking show nell’area demo. Primo ospite di questo spazio, domenica 6 novembre, sarà lo Chef Alessandro Lestini, insieme al Consorzio tutela Vitellone bianco dell’appennino centrale che passerà poi il testimone al grande Pastry Chef 3 stelle Michelin Giuseppe Amato che tratterà il tema della pasticceria da ristorazione.

La prima giornata si concluderà con la demo dedicata alla birra con il mastro birraio Giovanni Ridolfi del Birrificio S. Biagio in collaborazione con Partesa. Ad animare lo spazio delle performance lunedì 7 novembre sarà il tristellato chef Mauro Uliassi insieme a Circeo Pesca, mentre martedì 8 saranno protagonisti gli stellati Oliver Glowig e Vincenzo Guarino per Bigini & Partners.

Lunedì 6 e martedì 7 novembre, ci saranno appassionanti appuntamenti dedicati al gelato a cura di Lr Forniture e numerosi saranno anche i momenti di presentazione di nuovi prodotti e tecnologie con le grandi aziende espositrici. “Indubbiamente per noi – ha commentato il sindaco Lungarotti – è un’iniziativa di grande rilievo, il nostro centro fieristico è regionale e questo è importante perché non rimane circostanziato nei perimetri del comune, ma è un’opportunità per tutta l’Umbria e non solo. Pertanto, che ben vengano grandi fiere e iniziative come questa che offrono l’opportunità di sperimentare, ricercare e riportare nelle proprie realtà le innovazioni nei vari settori”.

Il neopresidente di UmbriaFiere, Ansideri ha parlato del centro fieristico come la vetrina dell’Umbria in cui ognuno può mettere in mostra le proprie produzioni. “Questa è una fiera tecnica – ha aggiunto Ansideri –, a sé stante, anche se ha sempre riscontrato grande interesse anche da parte di visitatori che, per curiosità, vengono a visitarla. Ringrazio Epta e il suo presidente Amoni per l’impegno che profondono per organizzare questo evento”.

“Expo Tecnocom – ha proseguito Amoni – è una rassegna costruita per agevolare l’incontro tra imprese, esercenti e associazioni di categoria con lo scopo di sviluppare new business e permettere ai professionisti di confrontarsi e aggiornarsi puntando tutti nella stessa direzione: la soddisfazione del cliente”. Expo Tecnocom propone quello che occorre per il business development e vuole confermarsi come luogo in cui trovare idee, spunti e instaurare utili contatti per coloro che desiderano avviare un’attività di ristorazione, bar, birreria, distribuzione alimentare, somministrazione e ricettività. “Si tratta di un servizio ineguagliabile – ha concluso Amoni – che Confcommercio Umbria e Epta offrono da oltre trent’anni con professionalità, precisione e cura”.