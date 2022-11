Lavori impiantistica ferroviaria, limitazioni traffico notte via Firenze

Lavori impiantistica ferroviaria – Dal 21 al 23 Novembre per lavori di impiantistica ferroviaria a Bastia Umbra senso unico alternato in orario notturno in Via Firenze

Per consentire dei lavori di impiantistica ferroviaria in orario notturno, con ordinanza della Polizia Locale è istituito il senso unico alternato regolato da movieri in via Firenze a Bastia Umbra, in corrispondenza del passaggio a Livello ferroviario18+900 della linea Foligno-Terontola nei seguenti orari: