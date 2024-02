Riqualificazione urbana: nuova fase lavori su Via Roma

Riqualificazione urbana – Il Comune prosegue con la sua impegno nella riqualificazione urbana di Via Roma, annunciando un’ulteriore avanzamento dei lavori che interesseranno un nuovo tratto della strada a partire da domani, Giovedì 15 Febbraio. Questo spostamento del cantiere mira a minimizzare gli inconvenienti per i residenti, i commercianti e le scuole presenti nella zona.

Il tratto coinvolto comprende la porzione di Via Roma che va da Via Ettore Majorana alla traversa di Via Roma adiacente al distributore. Per garantire la continuità delle attività quotidiane, l’accesso alla Scuola Don Bosco sarà assicurato tramite Via Guglielmo Marconi. L’accesso a Via Gabriele d’Annunzio sarà limitato alle emergenze, mantenendo comunque la viabilità per situazioni critiche.

L’iniziativa dimostra l’attenzione del Comune nel ridurre al minimo possibile gli inconvenienti causati dai lavori in corso. L’obiettivo è quello di migliorare la viabilità, la sicurezza e l’estetica di Via Roma, garantendo al contempo una fluida circolazione nella zona interessata.

L’amministrazione invita la comunità locale a cooperare durante questa fase, comprendendo che gli interventi sono finalizzati al benessere generale e al miglioramento complessivo della qualità della vita urbana. Il progetto di riqualificazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo urbano sostenibile, con la speranza di creare un ambiente più accogliente e funzionale per tutti i cittadini.