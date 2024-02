L’Accademia Pratica dell’Innovazione (API) Prende Il Via

L’Accademia Pratica – Il Comune di Bastia Umbra, in collaborazione con la Regione Umbria, ha dato il via oggi alla terza edizione dell’Accademia Pratica dell’Innovazione (API), coinvolgendo oltre cinquanta realtà imprenditoriali, tra PMI e startup. L’inaugurazione si è svolta nella sede di Foligno, con la partecipazione dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, e dell’Amministratore Unico di Sviluppumbria, Michela Sciurpa.

L’API si propone di creare una “filiera dell’innovazione”, offrendo un approccio mirato a potenziare e personalizzare strumenti e servizi in ogni fase di sviluppo dell’impresa. Il progetto, parte della programmazione PR FESR UMBRIA 2021–2027 / S3, mira a rafforzare il processo di Scoperta Imprenditoriale per PMI e Startup umbre, offrendo formazione frontale e pratica, con un confronto costruttivo step by step.

Il percorso, che si estenderà fino a luglio, ha preso il via con i saluti istituzionali di Michele Fioroni e Michela Sciurpa. L’API si impegna a sviluppare nuove conoscenze e abilità pratiche per stimolare l’innovazione e favorire un impatto trasformativo. Attraverso laboratori pratici, l’API consente l’applicazione concreta delle nozioni acquisite.

Rivolto a realtà innovative e tradizionali, l’API seguirà due percorsi specifici: uno per PMI e studenti del precedente ciclo di SmartUp, e uno dedicato alle Startup. Il programma comprenderà vari step, supportati da strumenti come questionari di valutazione per misurare la prontezza all’innovazione, un gruppo WhatsApp per il supporto tra pari e una piattaforma digitale con video on-demand e sessioni di Q&A.

Gli incontri, in presenza presso la sede di Sviluppumbria ogni circa 20 giorni, saranno fondamentali per adattare le nozioni teoriche alle esigenze delle imprese. L’assessore Michele Fioroni ha sottolineato l’impegno della Regione Umbria nell’accelerare costantemente le imprese verso l’innovazione, mentre Michela Sciurpa ha espressa grande soddisfazione per le numerose adesioni.

L’API si configura come un momento di formazione di alto valore, mirato a rafforzare la cultura imprenditoriale e facilitare il processo di innovazione delle imprese umbre.