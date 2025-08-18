Bastia Umbra celebra San Rocco tra fede e tradizione locale

Sabato 30 agosto processione e cena comunitaria in piazza
La comunità di Bastia Umbra si prepara a vivere la festa di San Rocco, giorno dedicato al santo protettore dalle malattie e alla devozione popolare. Sabato 30 agosto, l’intero borgo sarà animato da un programma che unisce spiritualità, cultura e convivialità.
La celebrazione inizierà alle ore 18:00 con la Santa Messa presso la Chiesa di San Michele Arcangelo. I fedeli parteciperanno a un momento di raccoglimento intenso, in cui preghiere e canti esalteranno la figura del santo, oggetto di particolare venerazione tra i bastioli.
A seguire, alle ore 19:00, si snoderà la tradizionale processione per le vie del centro storico. I confratelli porteranno in spalla la statua di San Rocco, accompagnata dal suono delle campane e dai canti religiosi, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva di devozione collettiva e identità locale.
La giornata proseguirà con la Cena del Viandante, a partire dalle ore 20:00, nel sagrato della chiesa di San Rocco in via Roma. La cena, su prenotazione, propone un primo tipico della tradizione umbra e carne alla brace, seguita dal dolce di San Rocco, simbolo di condivisione e festa. Questo momento conviviale rappresenta un’occasione per rafforzare i legami tra cittadini, unendo il piacere della buona tavola alla partecipazione culturale e religiosa.
L’evento conferma la capacità di Bastia Umbra di mantenere vive le proprie radici storiche e religiose, offrendo una celebrazione intensa e coinvolgente per tutte le generazioni.
