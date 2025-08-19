Bastia Umbra sposta Giornata Associazioni all’inverno

Nuova data scelta per aumentare partecipazione e comunità

La tradizionale Giornata delle Associazioni cambia stagione e si prepara a lasciare l’estate per approdare all’inverno, in un clima più raccolto e partecipativo. L’Amministrazione comunale, in ascolto delle Consulte e dei rappresentanti delle realtà associative, ha stabilito una nuova data, mirando a valorizzare al massimo l’impegno dei volontari locali e a favorire una più ampia presenza cittadina.

Fino a oggi l’ultima domenica di agosto risultava spesso poco favorevole: molte famiglie erano ancora in vacanza, le piazze semivuote e l’evento perdeva parte della sua forza. Ora la scelta di spostare la giornata vuole creare un momento centrale di incontro e condivisione, quando la comunità può partecipare pienamente.

La nuova collocazione coincide con la Giornata Mondiale del Volontariato, il 5 dicembre, offrendo così un’occasione simbolica e concreta per celebrare chi dedica tempo ed energie al bene comune. Questo cambiamento non è solo logistico: rappresenta un riconoscimento del ruolo essenziale del volontariato e un invito alla cittadinanza a ritrovarsi e a partecipare attivamente. L’evento potrà così rafforzare i legami comunitari e diventare un punto di riferimento per le associazioni locali, confermando la loro importanza nella vita sociale di Bastia Umbra.