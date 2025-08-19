Bastia Umbra sposta Giornata Associazioni all’inverno

19 Agosto 2025 Eventi, Sociale, Ultime notizie
Bastia Umbra sposta Giornata Associazioni all’inverno

Nuova data scelta per aumentare partecipazione e comunità

La tradizionale Giornata delle Associazioni cambia stagione e si prepara a lasciare l’estate per approdare all’inverno, in un clima più raccolto e partecipativo. L’Amministrazione comunale, in ascolto delle Consulte e dei rappresentanti delle realtà associative, ha stabilito una nuova data, mirando a valorizzare al massimo l’impegno dei volontari locali e a favorire una più ampia presenza cittadina.

Fino a oggi l’ultima domenica di agosto risultava spesso poco favorevole: molte famiglie erano ancora in vacanza, le piazze semivuote e l’evento perdeva parte della sua forza. Ora la scelta di spostare la giornata vuole creare un momento centrale di incontro e condivisione, quando la comunità può partecipare pienamente.

La nuova collocazione coincide con la Giornata Mondiale del Volontariato, il 5 dicembre, offrendo così un’occasione simbolica e concreta per celebrare chi dedica tempo ed energie al bene comune. Questo cambiamento non è solo logistico: rappresenta un riconoscimento del ruolo essenziale del volontariato e un invito alla cittadinanza a ritrovarsi e a partecipare attivamente. L’evento potrà così rafforzare i legami comunitari e diventare un punto di riferimento per le associazioni locali, confermando la loro importanza nella vita sociale di Bastia Umbra.

Articoli correlati

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*