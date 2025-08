Pianeti, luna e stelle protagonisti a Bastia nella Notte dei Tamburi

Osservazioni astronomiche e musica live in via Tre Case, Bastia

Giovedì 7 agosto a Bastia Umbra si svolgerà un evento unico e suggestivo, la “Notte dei Tamburi e delle Stelle”, che coniuga osservazioni astronomiche di alto livello con performance musicali dal vivo. La location prescelta, via Tre Case, è stata riconosciuta dagli esperti del Gruppo Astrofili del Subasio come uno dei siti più interessanti della Valle Umbra per ammirare il cielo notturno in tutta la sua bellezza.

Fin dal tramonto, gli astrofili saranno presenti con tre telescopi posizionati sul luogo per guidare i partecipanti attraverso una vera e propria immersione nel cosmo. Le spiegazioni, accompagnate da dimostrazioni pratiche, introdurranno il pubblico all’attività del gruppo e all’osservatorio astronomico di Porziano, offrendo una panoramica chiara e coinvolgente della volta celeste.

Con l’arrivo dell’oscurità, prenderà vita l’esperienza vera e propria: l’osservazione guidata delle stelle e dei pianeti sarà accompagnata da una colonna sonora fatta dalle ritmiche di tamburi del Gruppo Tetraktis, creando così un’atmosfera magica e multisensoriale. Tra gli oggetti celesti visibili, spiccano Saturno, la Luna quasi piena con i suoi dettagli craterici, e alcune delle stelle e ammassi più affascinanti come Albireo, la stella doppia dal doppio colore nella costellazione del Cigno, e il sistema triplo formato da Mizar e Alcor.

Non mancheranno neanche gli ammassi globulari, come Messier 13 nella costellazione di Ercole, e le celebri nebulose anello Messier 57 nella Lira e Messier 27 nella Volpetta, note rispettivamente come “nebulosa anello” e “nebulosa manubrio”.

Il sito di via Tre Case è stato scelto per le sue peculiari condizioni: raggiungibile comodamente tramite strada asfaltata, con campi piani adiacenti e un orizzonte quasi completamente libero, è privo di illuminazione artificiale nelle immediate vicinanze, garantendo così una visione del cielo particolarmente nitida e priva di disturbi luminosi.

Il dottor Daniele Capezzali, esperto del Gruppo Astrofili del Subasio, sottolinea come questo luogo rappresenti un compromesso ideale fra accessibilità e qualità dell’osservazione astronomica, un vero patrimonio per gli appassionati della Valle Umbra e per chi desidera vivere una serata indimenticabile sotto le stelle.

L’evento è organizzato nell’ambito del Festival Suoni Controvento, con il contributo della Regione Umbria, del Comune di Bastia Umbra, del Gruppo Astrofili del Subasio e dell’Associazione Cipresso 2.0.

Si raccomanda ai partecipanti di portare con sé una torcia elettrica, cuscini o supporti per sedersi comodamente, abbigliamento adeguato alle temperature notturne e uno spray antizanzare per godere appieno dell’esperienza senza disagi.

Un’occasione preziosa per combinare arte e scienza in un connubio perfetto, valorizzando un territorio ricco di bellezze naturali e culturali, offrendo al pubblico un’esperienza emozionante e formativa da non perdere.