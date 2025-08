Cena del Comitato a San Lorenzo contro l’impianto TRED

Fondi per defibrillatore durante la festa del 12 agosto

Il Comitato “Sì Rotatoria No TRED” ha annunciato per lunedì 12 agosto una cena pubblica all’interno della tradizionale Festa di San Lorenzo, con l’obiettivo di rinsaldare i legami tra i residenti, valorizzare un recente successo e avviare una nuova iniziativa solidale. L’appuntamento si svolgerà senza la presenza di rappresentanti istituzionali, in un contesto interamente affidato alla partecipazione spontanea della cittadinanza.

L’evento mira a coinvolgere vecchi e nuovi sostenitori del comitato, attivo da mesi contro l’installazione del sistema TRED, dispositivo sanzionatorio recentemente dichiarato privo di legittimità per l’assenza di una delibera amministrativa. La vittoria legale ottenuta ha condotto all’annullamento dei verbali emessi e alla sospensione delle relative sanzioni.

La cena popolare, dal costo di 15 euro e prenotabile via WhatsApp entro il 10 agosto, proporrà un menu tradizionale: tris di bruschette, tagliatelle al sugo d’oca e torta al testo, con acqua e vino inclusi. Durante la serata, sarà attivata una raccolta fondi volontaria destinata all’acquisto di un defibrillatore pubblico, da installare nell’area verde del quartiere, come gesto concreto per la sicurezza collettiva.

Il comitato ribadisce il proprio impegno civico, orientato alla difesa dei cittadini dalle multe automatiche e dalla perdita di punti sulla patente, mantenendo viva l’azione civile che ha portato al blocco dell’apparato elettronico ritenuto irregolare.

L’iniziativa rappresenta un momento di condivisione e partecipazione attiva, nel segno dell’autonomia decisionale della comunità, che continua a farsi carico delle proprie necessità anche in assenza di interlocutori politici. La serata si preannuncia come un’importante occasione per ribadire l’unità del quartiere e per guardare insieme a progetti futuri di utilità pubblica.