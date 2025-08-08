Street Cage, Bastia si accende tra sport e spettacoli

Quattro giorni di musica, tornei, animazione e street food

Ha preso il via ieri sera Street Cage 2025, manifestazione che per quattro giorni animerà il centro storico con un fitto programma di sport, musica dal vivo, spettacoli e street food, trasformando Piazza Mazzini in un’arena a cielo aperto. L’iniziativa, a ingresso libero e aperta a tutte le età, proseguirà fino al 10 agosto, con attività no-stop dalle 10:30 del mattino fino alle 2 di notte.

L’esordio ha visto in scena lo show “Solita” insieme a Mencharell, aprendo un calendario ricco di eventi e intrattenimento. Le mattinate saranno dedicate a proposte a tema sociale e inclusivo, mentre nel pomeriggio e in serata il palcoscenico sarà occupato da sfide sportive e performance artistiche.

Punto centrale dell’evento è il torneo 3 contro 3 del circuito nazionale LB3, che porterà a Bastia Umbra giocatori da tutta Italia, con partite spettacolari e ritmo serrato. Non mancheranno DJ set, concerti e l’esibizione di artisti locali, contribuendo a un’atmosfera vivace e coinvolgente.

L’area food offrirà un’ampia scelta, con la presenza di Passatempo BBQ, Gelateria La Paola, Candyland e Secret Food Truck, garantendo un’offerta gastronomica varia, dolce e salata, per accompagnare le ore di svago. Un’area relax sarà a disposizione per chi desidera una pausa tra una partita e uno spettacolo, senza rinunciare alla musica e all’animazione.

Street Cage si conferma così un contenitore urbano in cui sport e cultura street si fondono, animando il cuore cittadino con un mix di competizione, intrattenimento e sapori. L’accesso è completamente gratuito e comprende tutte le attività, dagli incontri sportivi agli show serali, favorendo la partecipazione di un pubblico eterogeneo.

La manifestazione, grazie alla sua formula aperta e al coinvolgimento di più linguaggi artistici, punta a richiamare un ampio numero di visitatori, diventando un appuntamento di rilievo per la stagione estiva bastiola.

Tutte le info sulle pagine facebook e instagram di Street Cage https://www.facebook.com/profile.php?id=61575693887753 – https://www.instagram.com/street_cage/