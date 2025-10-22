Confronto pubblico a Basia Umbra su rotatoria T-Red di via Atene

Il Comitato ringrazia il Comune e invita i cittadini all’incontro

Il Comitato civico “Sì Rotatoria – No T-Red” ha accolto con favore la pronta risposta dell’Amministrazione comunale di Bastia Umbra alla richiesta di aggiornamenti sul progetto di sostituzione dell’impianto semaforico T-Red in via ATENE con una rotatoria. La comunicazione, inviata tramite PEC dalla portavoce del Comitato, ha ricevuto riscontro in tempi rapidi, segno di una volontà istituzionale di dialogo e trasparenza.

A conferma dell’impegno assunto, il Sindaco ha annunciato un incontro pubblico con i residenti del quartiere San Lorenzo, fissato per lunedì 27 ottobre 2025 alle ore 21:00 presso il Centro Sociale locale. L’appuntamento sarà l’occasione per illustrare lo stato dell’intervento e raccogliere osservazioni e proposte direttamente dai cittadini.

Il Comitato sottolinea l’importanza della partecipazione attiva della comunità, ritenuta fondamentale per garantire condivisione e co-progettazione tra istituzioni e territorio. Le portavoce invitano la cittadinanza a prendere parte numerosa all’incontro, per contribuire in modo costruttivo alla definizione di un’opera ritenuta strategica per la sicurezza stradale e la qualità urbana della zona.

La rotatoria, attesa da tempo, rappresenta per il Comitato una soluzione più efficace rispetto al semaforo T-Red, ritenuto fonte di criticità e malcontento. L’obiettivo è quello di favorire una mobilità più fluida e sicura, riducendo i rischi e migliorando la vivibilità del quartiere.

Il gruppo continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione del progetto e i tempi di realizzazione, mantenendo un atteggiamento collaborativo e vigile nei confronti dell’Amministrazione. L’incontro del 27 ottobre sarà dunque un passaggio chiave per consolidare il rapporto tra cittadini e istituzioni, nel segno di una governance partecipata e responsabile.