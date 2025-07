Tatuaggi d’autore, premio a Acca Elena Ink a Senigallia

La giovane umbra conquista il podio al festival internazionale

Tatuaggi d’autore – La tatuatrice Helena Lucarelli, in arte Acca Elena Ink, ha conquistato il secondo posto nella categoria Best of Friday alla Tattoo Convention Internazionale “Adriatic Tattoo Sport Festival” di Senigallia, evento che ha riunito 250 tatuatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Il riconoscimento è arrivato per un tatuaggio realizzato sul polpaccio, apprezzato dalla giuria per l’eccellenza tecnica, l’originalità del soggetto e l’impatto visivo. Classe 1999, originaria di Bastia Umbra, Lucarelli si è formata a Milano in una delle scuole specializzate più note del settore, per poi affermarsi professionalmente nello studio Tratto Nero Tattoo Studio di Foligno, sotto la guida del tatuatore Michele Agostini, considerato tra i primi dieci a livello nazionale.

Lucarelli spazia tra diversi stili artistici, dal tradizionale Old School ai linework delicati, fino a soggetti illustrativi e sperimentali. «Partecipare a questo evento è stato stimolante e formativo – ha dichiarato –. Tornare con un premio è una grande soddisfazione, ma soprattutto una motivazione per continuare a crescere e mettere la mia passione al servizio di chi si affida al mio lavoro».

Il prossimo autunno vedrà l’artista impegnata in nuove tappe: Como Tattoo Convention e Verona International Tattoo Expo, confermando una presenza sempre più solida nel panorama italiano delle tattoo convention.

Lucarelli, che ha avviato la propria carriera cinque anni fa, si è rapidamente affermata come uno dei talenti emergenti dell’Umbria. La sua recente affermazione a Senigallia sembra segnare solo l’inizio di un percorso artistico destinato a crescere.