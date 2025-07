TARI Bastia Umbra: FDI rivendica meriti per la riduzione delle tariffe

“Risultato della precedente amministrazione, non della giunta attuale”

Fratelli d’Italia Bastia Umbra rivendica i meriti per la riduzione degli importi TARI 2025, sottolineando come il beneficio riscontrato in questi giorni dai cittadini sia frutto della programmazione della precedente amministrazione Lungarotti.

In un comunicato, FDI ricorda che la riduzione tariffaria è stata possibile grazie al contenimento dei costi del servizio rifiuti nel 2023, come confermato anche in Consiglio comunale dal responsabile dell’ufficio tributi. Il sistema di calcolo prevede infatti l’adeguamento delle tariffe annuali in base ai costi sostenuti due anni prima.

Nel dettaglio, il partito attribuisce il risultato a quattro scelte chiave dell’ex giunta:

riorganizzazione della raccolta differenziata con maggiore efficienza;

nuova convenzione con il gestore del servizio, a condizioni economiche più vantaggiose;

avanzi di amministrazione usati per ridurre le tariffe, senza toccare i servizi;

stanziamento in bilancio 2023 di fondi per sconti TARI a famiglie e imprese.

“È un risultato che – sottolinea FDI – non può essere attribuito all’attuale giunta Pecci, la quale si limita oggi a beneficiare del lavoro fatto da chi ha governato prima.” Il comunicato critica inoltre la gestione attuale, evidenziando come, nonostante la riduzione generalizzata, alcune attività commerciali in via Roma siano state escluse dall’esenzione TARI, pur essendo ancora interessate da cantieri, come riportato anche dalla stampa.

Fratelli d’Italia annuncia infine che continuerà a vigilare e informare i cittadini: “La buona amministrazione – conclude la nota – non si improvvisa: si programma, si lavora, si realizza”.