Ivan Ristić ufficiale alla Asd Costano, nuovo talento giallorosso

Ottobre su Tivusat: Chopin, Butterfly e i grandi festival jazz ROMA (ITALPRESS) – Un mese ricco di prime visioni e dirette attende il pubblico di Mezzo, il canale dedicato alla musica classica, all’opera, al jazz e alla danza, disponibile al numero 49 di Tivusat, la piattaforma satellitare gratuita.Si parte sabato 4 ottobre alle 21.00 con un Live Session da Liegi: l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, […]

Carceri, La Russa “Gruppi presentino iniziative su sovraffollamento” ROMA (ITALPRESS) – “Come presidente del Senato mi sono preoccupato della situazione che ho trovato nelle carceri e il tema che ho cercato venisse affrontato è quello del sovraffollamento. Ho trovato nel governo comprensione sul problema e anche impegno ad affrontarlo con un sistema carcerario più adeguato. Ma La mia preoccupazione rimane sui tempi. Non […]

Flotilla “Non possiamo accettare l’appello di Mattarella” ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ricevuto la proposta da parte del presidente Mattarella di accettare per il bene nostro e la tutela della vita umana in generale, che condividiamo al 100%, di deviare la nostra rotta e accettare la proposta di mediazione di portare gli aiuti a Cipro, e da lì poi, grazie all’intermediazione di Nazioni […]

Netanyahu all’Onu “Riconoscere Stato di Palestina incoraggia terroristi” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di alcuni Paesi incoraggia il terrorismo. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “I leader che hanno riconosciuto lo Stato palestinese hanno lanciato un messaggio: ‘Uccidere gli ebrei ripagà. Se i terroristi stanno lodando […]

L’Ambasciatore del Kazakhstan “La visita di Mattarella ha un significato simbolico” ROMA (ITALPRESS) – La visita del presidente Sergio Mattarella in Kazakhstan il 29 e 30 settembre 2025 “ha un significato simbolico”. E’ quanto affermato dall’ambasciatore del Kazakhstan in Italia, Yerbolat Sembayev, in un’intervista concessa all’agenzia Italpress. “Si tratta della prima visita di un capo dello Stato italiano negli ultimi 28 anni: la precedente risale al […]

Foti “Nessun taglio, il Pnrr resta da 194,4 miliardi” Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione nel suo intervento alla Cabina di regia sulla revisione del Pnrr

Tudor spinge la Juve “Partiti col piede giusto, siamo carichi” Contro l'Atalanta in dubbio Conceicao

Pnrr, Meloni “Con proposta revisione meno criticità e più efficienza” ROMA (ITALPRESS) – “La proposta di revisione del Pnrr che nasce da questo lavoro, ci permette di superare diverse criticità e di allocare le risorse in maniera più efficiente, anche attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari. In particolare, abbiamo previsto l’inserimento di nuove misure attuabili nei tempi molto stringenti previsti dal Piano e il […]

MedFest, le Comunità Energetiche Rinnovabili leve di decarbonizzazione OLBIA (ITALPRESS) – Le Comunità Energetiche Rinnovabili si sono confermate, al MedFest 2025 di Olbia, come uno degli strumenti più promettenti per promuovere una transizione energetica sostenibile, inclusiva e realmente connessa ai territori. Nel corso del loro intervento, Mattia Petrillo e Sabrina Sacchetti di EY hanno illustrato il potenziale delle CER come leve di decarbonizzazione […]