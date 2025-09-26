Ivan Ristić ufficiale alla Asd Costano, nuovo talento giallorosso

Il giovane calciatore croato esordisce nel club umbro giovanile
Ivan Ristić ufficiale alla Asd Costano – La Società Asd Costano 1957 annuncia con soddisfazione l’ingresso nel roster giallorosso del giovane calciatore Ivan Ristić, classe 2004. Nato a Foligno e di origini croate, Ristić ha mosso i primi passi nel calcio nelle giovanili del Cannara, percorrendo l’intero percorso formativo dagli Esordienti fino alla Juniores Nazionale, come sottolineato dalla società stessa.
Successivamente, il giocatore ha accumulato esperienza in Prima Categoria con le Viole per due stagioni, affinando tecnica e visione di gioco. Lo scorso anno ha vissuto la sua prima esperienza internazionale partecipando al campionato croato con la Nk Adriatic, dove ha confermato le qualità che lo distinguono.
Il presidente della Asd Costano ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Ristić, definendolo un elemento di prospettiva importante per la crescita della squadra e per il futuro del club. La società punta a valorizzare il talento giovane, con l’obiettivo di integrarlo progressivamente nelle competizioni ufficiali, contribuendo a rafforzare l’identità giallorossa sul territorio e a garantire continuità sportiva.
